"Nos sorprendió la renuncia de Tinelli"

Fotos FRONTAL. Pablo Toviggino, como siempre, no tuvo reparos en brindar una extensa entrevista y dejó claro su pensamiento sobre la salida de Tinelli de AFA.

18/04/2017 -

Más allá del despido de Edgardo Bauza como DT de la selección y la consiguiente búsqueda de un sucesor, en AFA parecía estar todo tranquilo.

Pero ayer se produjo un nuevo "sacudón" en la sede de Viamonte, tras la renuncia de Marcelo Tinelli a su cargo en la Comisión de Selecciones nacionales, aduciendo problemas de salud.

EL LIBERAL se comunicó con Pablo Toviggino, Secretario Ejecutivo de AFA, quien se mostró "sorprendido" por lo de Tinelli, pero a su vez dijo estar convencido de que todo se debió a un problema de salud y no hay nada oculto en ello.

-¿Te sorprendió la renuncia de Tinelli?

-Por supuesto que me sorprendió porque no esperaba que tome una decisión tan repentina y a tan poquitos días de asumir en la Comisión de Selecciones. Pero él explica detalladamente los problemas de salud que lo llevaron a tomar esa decisión. Porque además hay que tener en cuenta que no solamente ha renunciado a su situación en AFA y la Super Liga, sino que también ha pedido una licencia de 18 meses en su club. O sea que no es una cuestión particular con un sector sino más bien una cuestión personal que él mismo explica que es por un tema de salud.

-Se dijo que no viajó a España con Tapia porque tuvo un pico de presión, ¿qué hay de cierto en esto?

-Nosotros el jueves anterior al viaje a España estábamos reunidos en Ezeiza, previa a la reunión de Tapia con Bauza. Ese día me acuerdo que Tapia le había advertido que no lo veía bien, no tenía un buen semblante y le aconsejó que se haga ver. Se ve que esta cuestión ya venía en él. Después de la prescripción médica decidió no viajar. Pero era un episodio que se venía manifestando y lo notábamos los que lo veíamos diariamente.

- ¿No crees que haya sido una excusa por como se manejó lo de Bauza?

-No porque, a cada decisión y a cada movimiento que se tenía que hacer internamente, siempre se le consultaba. Al menos Tapia siempre lo llamaba y sobre todo le pedía las opiniones. Y las decisiones se las tomaba en conjunto y él estaba al tanto de todo.

-¿Crees que con esto se puede quebrar la unidad en AFA?

-No, en lo absoluto. Todo lo que en su momento se acordó, al menos con esta gestión, se cumplió. No solo con las designaciones, en la cual él era parte de selecciones nacionales, si no también con el manejo de la vida diaria y la toma de decisiones.

-¿Cómo se sigue ahora?

-No nos olvidemos que se había designado como presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales a Claudio Tapia. Y además se lo confirmó dentro de esa comisión a Jorge Maidosqui. Eran los tres integrantes para llevar adelante este proyecto.

-¿Se puede sumar gente?

-Seguramente se va a integrar más gente a trabajar pero en lo inmediato van a continuar ellos dos. No es nada que haya que resolver hoy mismo porque no hay fecha de eliminatorias, los amistosos son recién en 90 días, así que tiempo para eso hay.

-¿Hay nombres en mente?

-No porque esta decisión nos sorprende a todos. No es algo que lo había hablado previamente ni tampoco lo había anticipado.

-¿Y cómo va a seguir lo de la Súper Liga?

-Esa es una cuestión que escapa a la parte institucional de AFA. La Super Liga es un proyecto que hoy está en una etapa previa y en formación, todavía no es algo concreto. Habrá que ver si efectivamente la sostienen y sigue adelante. Y, en el caso de seguir adelante, de qué manera lo hacen. Hoy por hoy me parece que con una AFA totalmente institucionalizada, con autoridades en vigencia, y todos trabajando en esta unidad que hoy se muestra en el fútbol argentino, todavía es un proyecto al que hay que trabajarlo bastante para poder cumplirlo.