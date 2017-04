Pegó el portazo por problemas de salud

Fotos DECISIÓN. Marcelo Tinelli argumentó problemas de salud a la hora de alejarse de la dirigencia del fútbol argentino. ¿Qué será del futuro de la Súper Liga?

18/04/2017 -

Marcelo Tinelli conmovió ayer al ambiente futbolístico al renunciar por cuestiones de salud a los cargos que poseía en AFA, tanto en la vicepresidencia de Selecciones Nacionales como en la coordinación de la Súperliga, y tomó licencia por 18 meses en su vicepresidencia en San Lorenzo. Su paso por la vicepresidencia de Selecciones resultó bastante escueto, ya que acompañó al equipo en los encuentros ante Chile, en el estadio Monumental, y Bolivia, en La Paz.

"Hoy es un día muy especial para mí. Después de muchos años, siento la necesidad de alejarme del mundo del fútbol por un tiempo. Lo más importante es la salud, y algunos episodios que sucedieron en estos últimos días precipitan esta decisión", escribió Tinelli en su cuenta de Facebook. Luego, Tinelli agregó: "Me quedan sólo palabras de agradecimiento para todos aquellos dirigentes que me acompañaron y creyeron en mí y a todos los hinchas por los hermosos momentos vividos en estos 5 años. Me voy feliz por todo lo intentado y realizado. Es un hasta luego".

La salud de Tinelli, según comentaron allegados, no es la mejor desde hace algunas semanas, y ese hecho quedó reflejado cuando se bajó por un pico de estrés del viaje que iba a realizar junto a Claudio Tapia a Barcelona para encontrarse con Lionel Messi.

La vida como dirigente de fútbol de Tinelli se aceleró a partir de noviembre de 2016, luego de aquella elección para convertirse en presidente de la AFA que terminó con el polémico 38 a 38, cuando 75 los dirigentes en condiciones de votar. Desde ese momento, Tinelli inició una dura disputa con el sector que encabezaba Luis Segura, por entonces presidente de la AFA, y que entre otros integraba "Chiqui" Tapia.

Tras la intervención de la AFA, y ante la necesidad extrema de una unión entre los distintos sectores, Tinelli acordó con Tapia y Daniel Angelici su desembarco como vicepresidente de Selecciones Nacionales, por su buena relación con los jugadores.