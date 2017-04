Habrá una charla sobre la Princesa Leia y Star Wars

18/04/2017 -

En el espacio cultural de Avda. Belgrano (S) 1807 mañana se realizará un homenaje a la Princesa Leia, con la disertación de Diego París y la proyección del tributo que realizó Star Wars Celebration (SWCO), recientemente en Orlando tras la muerte de Carrie Fisher, como parte de las conmemoraciones por las cuatro décadas de "Star Wars: A New Hope". También se compartirá el primer tráiler de "Star Wars: The Last Jedi", octava entrega de la saga que tiene fecha de estreno para el 14 de diciembre.