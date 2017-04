El equipo económico viaja a EE.UU. para participar de la asamblea anual del FMI

18/04/2017 -

Miembros del equipo económico viajarán a Washington, Estados Unidos, para participar de la Reunión de Primavera del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial (BM).

De acuerdo con la actual estructura de conducción económica en la Argentina, la delegación tendrá a tres referentes: los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

Dujovne y Caputo viajarán hoy junto a sus colaboradores, mientras que mañana lo hará Sturzenegger.

El ministro de Hacienda estará acompañado por su jefe de Gabinete, Ariel Sigal; en tanto Caputo viajará con el secretario de Finanzas, Santiago Bausilli y el jefe de Gabinete, Pablo Quirno.

Según se informó, mañana Caputo iniciará su agenda con un encuentro con los miembros de Americas Society and Council of the Americas en Nueva York y luego brindará una conferencia de prensa.