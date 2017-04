Quimsa y Nicolás inaugurarán el femenino

Fotos CANDIDATO. Quimsa se consagró campeón del torneo del año pasado de la Capitalina y el 28 jugará el partido inaugural ante Nicolás.

18/04/2017 -

Quimsa y Nicolás, últimos finalistas del torneo del año pasado, serán los protagonistas del partido inaugural de la Copa UPCN que organiza la Asociación Capitalina.

Este partido será preliminar del encuentro entre Quimsa y Obras Basket, que se jugará en el Ciudad el próximo viernes 28 del corriente y que marcará el inicio de la Liga Femenina que organiza la AdC.

La mesa directiva de la Asociación Capitalina convocó a los clubes afiliados a una importante reunión, que se celebrará mañana desde las 21.30 y en la que se tratarán los cambios en el reglamento y la inauguración del femenino.

Torneo Apertura

La Asociación Capitalina programó para esta noche varios partidos de la tercera fecha del Torneo Apertura 2017.

La programación es la que se detalla a continuación: Villa Constantina vs. Olímpico, en Juveniles (Herrera y Abdala); Red Star vs. Independiente, en Cadetes (G. D’Anna y Sánchez) y Mayores (G. D’Anna y Vásquez); Jorge Newbery vs. Belgrano B, en Infantiles (Alcorta y Nocco) y Cadetes (López y Alcorta).

Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 20.15, mientras que los del segundo turno arrancarán a las 22. En Villa Constantina, donde se jugará un solo encuentro, su inicio fue programado para las 20.30.