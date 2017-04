Fotos GABINETE PSICOLÓGICO. Interviene cuando el hecho ya fue consumado; evalúa a la víctima y al victimario.

18/04/2017 -

La problemática de la violencia de género conmociona a la población en general. Los asesinatos de mujeres de manera salvaje generaron el repudio masivo de los santiagueños.

Para continuar con el análisis de la problemática que deja a una familia completamente devastada, EL LIBERAL dialogó con la licenciada Natalia Smith, perito psicóloga del gabinete de psicología forense del Poder Judicial.

La profesional de la salud explicó en qué consiste su trabajo: "Nosotros hacemos una evaluación cuando el hecho ya se cometió. Trabajamos para la Justicia, somos auxiliares y estamos para evaluar la situación. Formamos parte de solo una instancia, en la violencia de género".

Smith expresó: "Vemos en reiteradas ocasiones que la misma persona que comete el delito vuelve a reincidir, porque se toman medidas que no se cumplen y muchas veces eso hace que las personas, tanto la víctima como el victimario, no terminen encontrando la solución en la Justicia y se llegue al femicidio como la muestra de la máxima expresión de la violencia".

Consultada por la falta de solución en la Justicia, la profesional sostuvo: "El dispositivo judicial llega cuando los hechos se consuman. Aquí hay toda una tarea previa que no corresponde al ámbito judicial. La Justicia avanzó muchísimo en los últimos años en la problemática de la violencia de género al incorporar la figura del femicidio, reformando el código, teniendo en cuenta los homicidios de mujeres en manos de los hombres. Pero ni aun así erradica la violencia, porque es una cuestión social. Hay que cambiar patrones sociales de conducta, de creencias. Hay que trabajar con la cultura patriarcal, machista, dominante".

Normas de trabajo

Más tarde continuó diciendo "la ley en sí no hace efecto sólo porque existe. Hay mucha gente que debe hacer cumplir estas normativas. Entonces, no es solamente tarea de la Justicia prevenir estos casos".

La profesional sostuvo que "la Justicia tiene que estar atenta, alerta, con medidas y respuestas adecuadas a cada caso y controlar y vigilar las medidas que se toman y no abandonarlas. En lo posible hacer un seguimiento, pero eso tiene que estar acompañado por organismos externos a la Justicia".

La licenciada sostuvo que "desde el gabinete de psicología se creó un área donde se trata de ‘sensibilizar’ al victimario para que pueda someterse a un tratamiento psicológico para trabajar específicamente sobre sus niveles de violencia, cambiar las creencias que tiene sobre la mujer y tratar de revertir su conducta en relaciones con mujeres en general, que formen parte de su vida".

Según se supo, "lo que se trata es de que el victimario, quien es impulsado de alguna manera porque no viene por su propia voluntad sino impuesto por la Justicia y que en la mayoría de las veces no se cumple, tampoco hay centros especializados para hombres violentos, desde la Justicia se está tratando de contener y asistir a estas personas, para generar conciencia de la problemática y la necesidad urgente de trabajar con la asistencia terapéutica. La conducta por sí sola no se la modifica".

"Las víctimas también tienen un lugar un poco acotado. Y hablamos de víctimas no desde el lado de la pasividad sino desde el lugar que recibe el daño, pero ellas se tienen que ‘empoderar’. Son las que tienen que saber que son la herramienta principal para que esta situación también mejore", sentenció.

Las mujeres "son las que deben poder decir que no y no sentir miedo de ser juzgadas, recibir acompañamiento a través de otras organizaciones que son muy necesarias para revertir la problemática".

"No hay que dejar sola a la víctima y pensar que porque hizo la denuncia esta situación ha llegado a su final. Al contrario, a partir de ahí se despliega un montón de dispositivos que tienen que empezar a actuar para ayudar a que esa decisión que a la mujer le costó muchísimo tomar sea sostenida en el tiempo", explicó.