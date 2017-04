El intendente Luis Lecuona dijo que el reclamo sindical "no corresponde"

Fotos POSTURA. Negó que exista persecución. Dijo que se asciende al personal según las vacantes y admitió que se puede negociar la "insalubridad".

Acerca de las medidas adoptadas por la intersindical municipal de Frías (conformada por la Uoem, ATE y APCN, reclamando el pago del incentivo de $2500, el intendente de esta ciudad, Luis Lecuona afirmó que el reclamo "no corresponde", porque "no es cierto" que no se lo pague, ya que se encuentra incorporado al básico, y anticipó que en la jornada de hoy darán su respiesta en la Secretaría de Trabajo para dirimir la situación.

Lecuona explicó que el incentivo fue puesto en el básico por la anterior gestión comunal, poco antes de su salida: "Nosotros no lo denegamos, porque nos pareció una buena forma de empezar la gestión con el pie derecho con el empleado municipal. Cuando la gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, anuncia el pago de esta suma, nos piden los gremios que nosotros hagamos lo mismo, cosa que no corresponde, porque ya está incluida en el básico. La Secretaría de Trabajo ya se ha comunicado, así que mañana (por hoy) estaremos respondiendo dentro del parámetro legal y lo que nosotros pretendemos es que se siga trabajando".

"En 2015 no se discutió este tema, en 2016 tampoco, y lo sacan al tapete ahora", evaluó Lecuona, quien a través de una carta abierta al empleado municipal aseguró: "Nadie desconoce que esta es una vil maniobra política de aquellos que por décadas postergaron al empleado municipal".

"Acusan (los gremios) de persecución, y acá no la hay. La mayoría de los empleados de la gestión pasada están teniendo espacios importantes; otros que no hacen su trabajo sin dudas son removidos, pero jamás sin perder su jerarquía ni nada que haga a su dignidad", enfatizó.

En cuanto a otros aspectos del petitorio, Lecuona señaló: "La ayuda escolar se ha pagado, se ha pagado el 12,6% (asignaciones familiares)".

"El básico municipal creció en 2015 un 30%, en 2016 el 35% y el 2017 el 20%, siendo un acumulado del 115% en tan solo 2 años. Mas todos los beneficios, lo que nos posiciona como el gobierno que genero los mayores benéficos y dignificación municipal en la historia de nuestra ciudad", afirmó en la carta abierta que dio a conocer mediante su cuenta de Facebook.

Acerca de los pedidos de suba de categorías para los empleados según antigüedad, el jefe comunal explicó: "Para esto hay un presupuesto armado, que es más el de 2016 el Concejo Deliberante todavía no lo aprueba. No nos podemos pasar (en el gasto por pago de sueldos) en lo que implica las categorías. Tenemos totalmente cubiertos todos los espacios, si se van generando (vacantes) por renuncia, jubilación o fallecimiento, los vamos cubriendo. Sin dudas les damos prioridad a aquellos con 30 años (de antigüedad), pero no por eso vamos a poner a todos en categoría 22, por ejemplo".

Negociación

En cuanto al último punto del petitorio, de un plus por insalubridad para aquellos empleados que desarrollen tareas de esta naturaleza, el intendente friense admitió: "Estamos retrasados en ese aspecto, es un tema que nos tenemos que sentar a discutir, pero es algo que lo podríamos solucionar, no hay ningún problema".