"Muchos jóvenes no tienen ni idea de lo que pasó en Malvinas"

18/04/2017 -

Por Emilio Marcelo Jozami

@emiliojozami

Flor Torrente vive momentos de gloria. El cine, ese sueño tan anhelado por ella, ha comenzado a mimarla desde el mismo momento en que debutó en "Soldado argentino sólo conocido por Dios", un filme donde la guerra de Malvinas es el leit motiv.

Desde entonces, el séptimo arte se convirtió en su razón y fundamento para seguir mostrando su talento.

Después de "Soldado argentino sólo conocido por Dios", donde interpreta a una joven (Ana) que reclama la identidad de su hermano militar muerto en esa conflagración entre la Argentina y Gran Bretaña, llegó "Hipersomnia", donde se convirtió en una adicta a las drogas en un contexto de la flagrante temática de la trata de personas. Y, ahora, está en pleno rodaje de "Cuando dejes de quererme", donde compone a Laura, una joven que buscará desentrañar la verdad acerca de la desaparición de su padre.

Mientras tanto, tiene en carpeta dos películas más y un trabajo en televisión. Sobre este presente, Flor habló en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

-¿Cómo fue meterse en la piel de Ana, en el filme "Soldado argentino sólo conocido por Dios"?

-Fue increíble poder hacerlo. Fue la experiencia que requería mucha búsqueda e introspección. Fue maravilloso hacerlo porque hablar de nuestra historia, indagar en nuestra historia me parece algo que, en algún punto, es algo que está olvidado en nuestro pais. No digo que el país entero olvide nuestra historia, pero yo creo que de mi generación y de generaciones más chicas que la mía no tienen ni idea de lo que sucedió en la guerra (por Malvinas), porque quizás por sus familias, por los colegios o por lo que sea. Me parece súper importante que nosotros sepamos nuestra historia.

-¿A partir de qué elementos te has valido para darle intensidad a Ana y su desperada búsqueda de la verdad?

-Yo no existía cuando sucedió la guerra de Malvinas. Yo nací en el año 1988. Y para hacer a Ana realicé una búsqueda intensa sobre lo que sucedió en Malvinas. Tuve muchas charlas con personas que sí vivieron esa época y tambien con familiares de Caído, lo que me ayudó muchísimo a construir el personaje. Desde mi humilde experiencia, yo quería poder transmitir lo que ellos me transmitían a mí y lo que ellos sintieron y sienten hoy. También me junté con Marcelo Betz, que es el primer malvinense que tiene documento argentino y que además aparece en la película.

-¿Qué sensaciones tuviste después de recabar los datos que necesitabas para Ana?

-Fue muy fuerte. Fue muy fuerte remover todo eso. Fue muy fuerte enterarte de un montón de cosas que si realmente lo pensás, desde un lugar racional y emocional, es increíble pensar que mandaron a chicos con cero experiencia y cero entrenamiento a una lucha frente a personas que tienen años en guerra no solamente físicamente sino también en armamentos. La verdad, me pareció una locura que se haya vivido eso, pero... bueno, el mundo está bastante loco.

-¿Cuánto tuvo que ver el actor Sergio Surraco para tu incorporación en "Soldado argentino"?

-(Surraco protagoniza al hermano militar del personaje de Florencia). Nosotros trabajamos juntos en un programa de televisión y siempre tuvimos muy buena onda y a "Surra" (así lo llama) lo quiero mucho. Me llamó para preguntarme si me interesaba hacer cine y trabajar en una película sobre la guerra de Malvinas. Cuando me llamó le dije que sí. La verdad, lo que más quería era hacer cine. Así fue como empezamos a trabajar. Así que, "Surra" tiene mucho que ver en mi incorporación en esta "peli".

-¿Cuánto crees que esta película puede aportar a entender la sinrazón de la guerra de Malvinas?

-Yo creo que puede aportar al conocimiento en muchos aspectos. En definitiva, es una película que tiene un punto neutro en todo. No es una película que apunte a un pensamiento político o a un pensamiento en especial. Creo que es, más que nada, informativo, de contar lo que sucedió desde un lugar un poco más amable por más que sea terrible y dolorosísimo. Creo que desde ese lugar acerca a muchos jóvenes que no tienen ni idea de lo que pasó en la guerra de Malvinas.