Fotos La “Chipi” contó quién la hizo echar del Bailando

18/04/2017 -

Mariela la "Chipi" Anchipi, esposa de "Dady" Brieva, brindó una entrevista en "Los ángeles de la mañana" y saldó una vieja deuda que tuvo con una famosa.

La coach es una de las figuras con más experiencia en el "Bailando" y en esta próxima temporada debutará como estrella del certamen.

Ángel De Brito le preguntó con quién no volvería a trabajar de las estrellas que entrenó durante el show y "Chipi" no dudó al contar "tuve un problemita con la "Chola" Simeone que me echó, en referencia a Carolina Baldini, ex pareja del director técnico.

La "Chipi" dijo que la excusa fue que le "decía que no había piel. Es muy difícil aprender algo de grande. Y en todo proceso hay que enfrentar el ridículo y es muy difícil enfrentar eso. Tenés que reírte de lo que hacés para ver el progreso. Ella quería hacer todo perfecto. La corrección para mí como maestra es una forma de demostrar cariño hacia la persona".

Cuando el conductor la consultó sobre quiénes fueron sus mejores alumnos, la entrenadora fue igual de enfática al reconocer que "con Nicole me fue bien. Y con Luli también me llevo genial".

Ángel de Brito disparó sin vueltas: "Ella no bailaba y le echaba la culpa a los demás". Al final, la "Chipi" le dio la razón al conductor, quien aseguró que en 2008 estaba por explotar el matrimonio de la exmodelo con el "Cholo" Simeone. "Sí, estaba como en un problema... Uno se tiene que reír de uno mismo, de lo que hace para crecer, evolucionar y ver el progreso de lo que uno hace. Es inevitable, no se puede hacer todo bien, siempre. Ella lo quería hacer perfecto, siempre. Entonces, la corrección para mí como maestra es una forma de demostrar cariño a la persona, yo me iba llorando de una clase de canto si mi profesora no me corregía. Sino, es porque no servís", destacó. Currículum Mariela Anchipi además hizo un repaso de su experiencia en el reality.

En su currículum figuran muchos famosos a los que les enseñó como Miguel Ángel Cherutti, Luciana Salazar, Iliana Calabró, Miguel del Sel, Nicole Neumann, Julio Iglesias Jr. Aunque fue Carolina Baldini, la exmujer del "Cholo" Simeone, la mujer con quien peor le fue. Si hay una persona identificada al Bailando, ella es sin dudas la "Chipi". Coach desde las primeras ediciones del certamen de danza de Ideas del Sur, la mujer de Dady Brieva pasará de estar detrás de las cámaras a ser una de las figuras del inminente Bailando 2017.