Paula puso en duda la participación de Pedro en el Bailando

18/04/2017 -

Paula Chaves sorprendió al poner en duda la participación de Pedro Alfonso en el Bailando 2017. Su marido es el ganador del último certamen de ShowMatch junto a Flor Vigna. La confesión se dio luego de que le preguntaran por una posible participación suya en el ciclo que conduce Marcelo Tinelli. "No me puedo mover. No estoy en el mismo estado que hace 7 años atrás. Soy medio de madera ya. Una salsa en trío re volvería a bailar, pero no me bancaría un certamen y un programa diario (por Éste es el Show, que volverá a la pantalla)".