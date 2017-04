Fotos Las cinco noticias destacadas para este martes

Hoy 07:16 -

1 - Apresan a coordinador de turismo por ultrajar sexualmente a la hija de 8 años de su novia

La Fiscalía detuvo a un coordinador de turismo, sospechado de violar a la hija de su pareja.





2 - El edificio del Parque Norte brindará varios servicios

El espíritu de la obra apunta a poder brindar mayor comodidad posible a las diferentes direcciones "para que puedan realizar su trabajo de forma óptima y mejoren los servicio", dijo el intendente.





3 - Aclaración de Edese ante declaraciones de Margarita Barrientos sobre obra eléctrica ubicada en la sede de Añatuya de su Fundación

A raíz de publicaciones aparecidas en medios nacionales respecto de la conexión de un medidor en la ciudad de Añatuya al predio de la Fundación Margarita Barrientos, en la que la titular de dicha entidad señaló que "Edese no le quiere poner la luz hasta que no le done el transformador que le costó $320 mil".





4 - Tartamudez: el 80% de los casos se revierte con un tratamiento precoz

Una especialista del medio explicó que se presenta en la mayoría de los casos entre los 2 y 5 años. Lo ideal es iniciar tratamiento antes de los 6 años. Aclaran que no se relaciona con la inteligencia del niño.





5 - El SMN anuncia lluvias para este martes en Santiago

Se espera que la máxima llegue a los 22ºC.