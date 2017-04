Rocío Gancedo confesó que fue abusada por otra chica cuando tenía 6 años

Fotos Rocío Gancedo.

Hoy 18:51 -

Luego de su internación en una clínica psiquiátrica, apareció Rocío Gancedo y habló de todo lo que le tocó vivir en los últimos días, a lo que se sumó una impactante confesión: fue abusada sexualmente cuando tenía solo seis años.

Te recomendamos: "La foto "hot" de Brenda Asnicar en Instagram"

"A los 6 años abusaron de mí. Mi mamá me mandaba a jugar a la casa de una amiga que tenía una hija de 16 años, era menor también, pero esa chica se aprovechaba de mí. Cuando se lo conté a mi mamá me dijo que ambas estábamos descubriendo muestra sexualidad", aseguró Gancedo.

Su relación con su madre, quedó seriamente dañada: "Ella me dijo que yo sabía bien que partes del cuerpo no me tenían que tocar. Qué bien que me gustó. Que estábamos jugando a los novios, no a la maestra. Yo la amo pero verla es para mí un azote".

Por último, aseguró que la muerte de su padre, la mala relación con su madre y el trabajo en barrios carenciados, le hicieron "mucho mal", sin embargo, a pesar de que decidió no participar de Gran Hermano Famosos, ni del Bailando, está lista para seguir con su carrera.