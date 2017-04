Mirá la bomba sexy que fue confirmada para el Bailando

Fotos Sol Pérez.

Hoy 20:43 -

Sol Pérez se hizo famosa como "la chica del clima" en TyC Sports, y ganó miles de seguidores en las redes sociales gracias a su simpatía y a su figura verdaderamente sorprendente. Hoy, está confirmada como participante del Bailando.

Te recomendamos: "Rocío Gancedo confesó que fue abusada por otra chica cuando tenía 6 años"

"No me lo esperaba. Es más, todavía no lo creo, no soy consciente de que voy a estar en el Bailando. Todavía no arranqué los ensayos entonces no me doy cuenta, pero a medida que se vaya acercando el momento de debutar en la pista creo que me va a agarrar histeria", aseguró.

Y agregó: "Mañana arranco los ensayos. Íbamos a empezar hoy, pero como yo tengo facultad, no pudimos. Son tres horas de ensayo diarias, así que ahí nos vamos a conocer bien con Bertona y Majo".

Por último, habló del jurado, que tantos dolores de cabeza les trae a los participantes: "La devolución del jurado es lo que más miedo me da. El baile, de última, se puede mejorar. Además, le tengo fe a mi equipo".