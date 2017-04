El Apertura se reanuda el domingo con la cuarta fecha

Hoy 22:02 - Luego del minirreceso del domingo pasado por la celebración de las Pascuas de Resurrección, el torneo Apertura que organiza la Liga de Fútbol Infantil (Lifi) regresará este domingo 23 de abril con la disputa de la cuarta fecha. El programa es: Lawn Tennis vs. Jorge Donis, Estrella Roja vs. Golcito, Comercio vs. Ferroviaritos, Niños Unidos vs. Galguitos, Güemes vs. Estrella del Sur y Sarmiento vs. Unión Santiago. Libre: Luis Valoy. El Torneo Apertura de la Lifi reúne a equipos de las categorías 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008; en tanto que las categorías 2009 y 2010 (no todos las escuelitas cuentan con esta división) juegan de manera recreativa.l