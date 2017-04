La Súper Liga Infantil vivirá su fecha 4

Hoy 22:04 - El próximo sábado 22 de abril, desde las 9, se pondrá en marcha la cuarta fecha de la Súper Liga Infantil, cuyo torneo se denomina “Secretaría de Gobierno de la Minicipalidad de La Capital”, en las canchas del predio de UPCN. La programación es la que sigue: Cancha 1 (Cat. 2004/05): 9, Estrella del Sur vs. La Loma; 9.45, Orlando Leiva vs. Ernesto Oliva; 10.25, Primera Junta vs. Atlético Forres; 11.05, Estrella del Norte vs. Pablo VI; 11.45, Los Quiroga vs. Café Rodríguez; 12.25, Los Kuki vs. Las Delicias. Cancha 2 (Cat. 2005/06): 9, Pablo VI vs. Unión Solís; 9.45, Potrerito vs. Estrella del Sur; 10.25, Los Kuki vs. Atlético Forres; 11.05, Los Quiroga vs. La Loma; 11.45, Café Rodríguez vs. Orlando Leiva; 12.25, Ernesto Oliva vs. Atlético Forres B. Cancha 3(Cat. 2007/08): 9, Los Quiroga vs. Primera Junta; 9.45, La Loma vs. Las Delicias; 10.25, Pablo VI vs. Estrella del Sur; 11.05, Los Kukis vs. Café Rodríguez; 11.45, Atlético Forres vs. Orlando Leiva; 12.25, Ernesto Oliva vs. Unión Solís. Cancha 4 (Cat. 2009/10): 9.30, Atlético Forres vs. Potrerito; 10.05, Estrella del Norte vs. Los Quiroga; 10.35, Orlando Leiva vs. Ernesto Oliva; 11.05, Café Rodríguez vs. Estrella del Sur; 11.35, Pablo VI vs. Unión Solís. l