El fútbol de la Liga Santiagueña volvió con muchas emociones

Hoy 22:05 - Luego de una larga espera se puso en marcha el sábado pasado el Torneo Anual 2017, que organiza el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol. Los resultados que se registraron fueron los siguientes: Sexta División: Zona A: Almirante Brown 0, Sarmiento 4; Villa Unión 0, Central Córdoba 2; Banfield 1, Agua y Energía 3; Clodomira 0, Mitre Amarillo 4; Central Argentino 0, Instituto Santiago 1. Zona B: Mitre Negro 0, Estudiantes 0; Sportivo Fernández 1, Güemes 3; Vélez Sársfield 3, Independiente de Fernández 0; Comercio 1, Unión Santiago 1; Independiente de Beltrán 6, Defensores de Forres 2. Interzonal: Unión de Beltrán 2, Yanda 1. Séptima División: Zona A: Almirante Brown 1, Sarmiento 2; Villa Unión 0, Central Córdoba 6; Banfield 2, Agua y Energía 2; Clodomira 0, Mitre Amarillo 8; Central Argentino 1, Instituto Santiago 0. Zona B: Mitre Negro 1, Estudiantes 2; Sportivo Fernández 1, Güemes 1; Vélez Sársfield 0, Independiente de Fernández 0; Comercio 5, Unión Santiago 0; Independiente de Beltrán 2, Defensores de Forres 1. Interzonal: Unión de Beltrán 3, Yanda 2. Octava División: Zona A: Almirante Brown 0, Sarmiento 8; Villa Unión 0, Central Córdoba 6; Banfield 0, Agua y Energía 7; Clodomira 0, Mitre Amarillo 6; Central Argentino 0, Instituto Santiago 2. Zona B: Mitre Negro 1, Estudiantes 2; Sportivo Fernández 0, Güemes 1; Vélez Sársfield 0, Independiente de Fernández 2; Comercio 0, Unión Santiago 0; Independiente de Beltrán 0, Defensores de Forres 6. Interzonal: Unión de Beltrán 1, Yanda 0. Novena División: Zona A: Almirante Brown 1, Sarmiento 4; Villa Unión 0, Central Córdoba 4; Banfield 0, Agua y Energía 3; Clodomira 0, Mitre Amarillo 4; Central Argentino 1, Instituto Santiago 0. Zona B: Mitre Negro 6, Estudiantes 1; Sportivo Fernández 2, Güemes 3; Vélez Sársfield 1, Independiente de Fernández 0; Comercio 2, Unión Santiago 1; Independiente de Beltrán 1, Defensores de Forres 0. Interzonal: Unión de Beltrán 3, Yanda 3. La segunda fecha, que se disputará el fin de semana venidero, es la siguiente: Zona A: Instituto Santiago vs. Clodomira (en Copse), Mitre Amarillo vs. Banfield (en Banco Provincia), Agua y Energía vs. Villa Unión, Central Córdoba vs. Almirante Brown (en Potrerito) y Sarmiento vs. Yanda. Zona B: Defensores de Forres vs. Comercio, Unión Santiago vs. Vélez Sársfield, Independiente de Fernández vs. Sportivo Fernández, Güemes vs. Mitre Negro y Estudiantes vs. Unión de Beltrán. Interzonal: Independiente de Beltrán vs. Central Argentino.l