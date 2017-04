El sábado saldrá a escena el quinto acto del Torneo Apertura

Hoy 22:07 - La Agrupación de Fútbol Infantil Santiagueña (Afis) programó para el próximo sábado la quinta fecha de su torneo Apertura, que se disputa íntegramente en el predio de Gremio Municipal. La programación de la fecha es la que se detalla a continuación: Categoría 2003/04: 8.30, Donis vs. Pinto; 9.05, Güemes vs. Campeones del 28; 9.40, Máster vs. Atlas; 10.10, Ferroviaritos vs. Candi; 10.40, Toloza vs. Niños Felices; 11.10, Las Pulgas vs. Yanda; 11.40, Real vs. Villa Las Delicias. Categoría 2005: 8.30, Güemes vs. Donis y Las Pulgas vs. Campeones del 28; 9.05, Sportivo Santiago vs. Ejército Argentino y Atlas vs. Pinto; 9.40, Toloza vs. Candy y Niños Unidos vs. Yanda. Categoría 2006: 10.10, Máster vs. Niños Felices y Las Pulgas vs. Pinto; 10.40, Niños Unidos vs. Candy y Ferroviaritos vs. Atlas; 11.10, Güemes vs. Yanda. Categoría 2007: 11.10, Toloza vs. Las Pulgas; 11.40, Niós Unidos vs. Real y Sportivo Santiago vs. Juv. Yanda; 12.10, Güemes vs. Atlas. Categoría 2008: 12.10, Máster vs. Pinto, Güemes vs. Donis; 12.40, Ferroviaritos vs. Campeones del 28, Las Pulgas vs. Real, Sportivo Santiago vs. Niños Felices y Güemes vs. Campeones del 28. Categoría 2009: 9, Güemes vs. Ferroviaritos; 9.30, Máster vs. Campeones del 28; 10, Pinto vs. Las Pulgas; 10.30, Niños Unidos vs. Yanda; 11, Atlas vs. Güemes B; 11.30, Toloza vs. Real; 12, Sportivo Santiago vs. Niños Felices; 12.30, Las Pulgas vs. Niños Felices (2010/11/12, promocional). l