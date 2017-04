Normal Banda va por el tricampeonato en la categoría Preinfantiles

Hoy 22:09 - Normal Banda sigue estableciendo su supremacía en la categoría Preinfantiles. En su último juego, venció a Contadores por 44 a 20, en condición de local, para mantenerse en la cima del Torneo Campeones Argentinos de Cadetes de 1984, que organiza la Comisión Provincial de Minibásquet. El entrenador Diego Burgos perdió a varios valores importantes de la exitosa campaña del 2016, en la que consiguió los dos campeonatos, pero mantiene la estirpe ganadora y el estilo de juego que pregona su coach. El Violeta encabeza las posiciones, con 13 puntos, producto de 6 victorias y 1 derrota, enfrentará en la próxima fecha a Villa Mercedes, en suelo bandeño. Independiente BBC y Nicolás Avellaneda comparten la segunda posición con 11 unidades. El equipo de calle Salta venció a Huracán por 40 a 10, mientras que el del barrio Mosconi se impuso a Lawn Tennis por 28 a 14. Luego se ubica Olímpico, único invicto del torneo, y Red Star. El Negro bandeño no vio acción este fin de semana ya que se suspendió su partido ante Belgrano, en tanto que los de calle Rivadavia perdieron por 82 a 33 ante Quimsa, el otro invicto. La séptima fecha se completó con los siguientes resultados: Villa Mercedes 27, Sportivo Colón 68; Jorge Newbery 27, Tiro Federal 18. No se jugó el partido entre Atamisqui BBC y Juventud BBC. Las posiciones son las siguientes: Normal Banda 13 puntos; Independiente BBC y Nicolás Avellaneda 11; Olímpico y Red Star 10; Villa Mercedes 9; Quimsa y Juventud 8; Sportivo Colón, Lawn Tennis y Contadores 7; Atamisqui BBC, Belgrano y Jorge Newbery 6; Huracán 4 y Tiro Federal 3. Próxima fecha La próxima fecha (octava) contempla los siguientes partidos: Normal Banda vs. Villa Mercedes, Contadores BBC vs. Belgrano, Olímpico vs. Quimsa, Red Star vs. Independiente BBC, Juventud vs. Lawn Tennis, Nicolás Avellaneda vs. Jorge Newbery y Tiro Federal vs. Sportivo Colón. Los días y horarios serán confirmados en las próximas horas por la Comisión Provincial de Minibásquet. l