CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Abril de 2017

A LAS 23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

Hoy 22:19 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.35 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.00 MI ÚLTIMO DESEO

16.00 EL SECRETO DE FERIHA

17.00 EL REGRESO DE LUCAS

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

00.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES


CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 LOS DEPREDADORES MÁS PELIGROSOS

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TODO TIENE UN POR QUÉ

21.00 TORNEO DE INDEPENDENCIA


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 OTRA CANCHA

19.30 FÚTBOL DE AFA FECHA 19: RACING VS. TIGRE

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. REGATAS

00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. REGATAS


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA


PELÍCULAS

CINEMAX

07.29 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.41 LOS SUPLENTES

10.06 LOS PICAPIEDRA

11.55 K-NINO. LA LEYENDA DEL ORO PERDIDO

13.45 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?

15.42 VELOCIDAD SIN LÍMITES

17.34 BOY 7. SIN IDENTIDAD

19.41 LÁGRIMAS DE SOL

22.00 LIBERTADOR

TCM

07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.30 LA NIÑERA

08.55 SINTONÍA DE AMOR

10.50 HECHIZO DEL TIEMPO

14.25 EL LARGO BESO DEL ADIÓS

16.35 CANTANDO BAJO LA LLUVIA

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 4)

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

20.30 LA NIÑERA

21.00 COYOTE UGLY

22.55 LA PANTERA ROSA

23.25 UN EQUIPO MUY ESPECIAL

TNT

07.49 LOS ROMPEBODAS

09.56 ENTRENANDO A PAPÁ

12.02 10.000 A.C.

14.01 AMOR Y TESORO

16.09 MADAGASCAR 2

17.48 THOR. UN MUNDO OSCURO

19.58 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?

22.00 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

23.52 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

00.47 LA NOCHE MÁS OSCURA

SPACE

07.12 WORRICKER 2. TURCAS Y CAICOS

09.07 SPECIAL ID

10.48 PASAJERO 57

12.25 UNA VERDAD OSCURA

14.21 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS

16.13 ARAÑAS 3D

17.54 BIG ASS SPIDER!

19.29 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO 2

22.00 EL LLANERO SOLITARIO

CINECANAL

09.00 RECUÉRDAME

10.55 LAS AVENTURAS DE NAVIDAD DE BEETHOVEN

12.35 LA GUERRA DE LAS BODAS

14.20 UN LOCO ANDA SUELTO

16.05 UN FANTASMA FASTIDIOSO

17.55 27 BODAS

19.50 ELIZABETH. LA EDAD DE ORO

22.00 CONFUSIÓN DE AMOR

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 THE FOSTERS

17.00 HOMBRES DE NEGRO

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

21.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

22.00 BEYOND THE TANK

23.00 BEYOND THE TAN


A DONDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ JUEVES 20, A LAS 20, EN LA SALA ZAMORA, EN EL CICLO JUEVES DE CONCIERTO, SE PRESENTARÁN SILVIA MARGARI (SOPRANO) Y DELIA TORRESI MASSUH.

+SÁBADO 22, A LAS 21, SE PRESENTARÁ PETECO CARABAJAL CON RIENDAS

LIBRES, INVITADOS POR LA FUNDACIÓN CYAC.

+ EL PRÓXIMO DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ AL PRIMER COLISEO SANTIAGUEÑO “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.

BACANO’S

(AVDA. SAN MARTÍN Y ANTENOR ÁLVAREZ, BELTRÁN)

+VIERNES 21, SHOW EN VIVO DE DARÍO CUELLO, CON LATINO, CUMBIA Y CUARTETO.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+SÁBADO 22, A PARTIR DE LAS 23, LAS MULLIERIS CELEBRAN SU 11º ANIVERSARIO CON UN SHOW IMPERDIBLE CON CAROLINA HAICK, MARTA NAZAR Y LIDIA RIVAS.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 22, SE PRESENTARÁ DUENDE GARNICA CON ANARCOTELÚRICO.


CINES

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D): ACCIÓN (+ 13 años)

HOY- 18:30 (Cast) 22:00 (Cast)

JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

HOY - 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)

LA BELLA Y LA BESTIA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY - 20:20 (Cast) 22:25 (Cast)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 17:00, 19:00 (Cast)

UN GOLPE CON ESTILO (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY - 21:30

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY - 17:10, 19:30

NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D TERROR (16 años)

HOY - 21:45 (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D): ACCIÓN (+ 13 años)

HOY - 17:30 (Cast) 22:30 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

LA BELLA Y LA BESTIA (ATP) CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTÍL)

CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS LOS DÍAS)

LOS PITUFOS 3: EN LA ALDEA

PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 16:50, 18:50 (TODOS LOS DÍAS)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D (APTA 16 AÑOS)

CASTELLANO 2D 23:10 (TODOS LOS DIAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 (APTA 13 AÑOS)

CASTELLANO 2D 19:30, 22:00 (TODOS LOS DÍAS) CASTELLANO 3D 17:10, 20:00, 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES (ATP)

CASTELLANO 2D 15:30 (SOLO DE JUEVES A DOMINGO)

17:30 (TODOS LOS DÍAS)

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS, A LAS 16:00

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D ENTRADA GENERAL: $105

3D ENTRADA GENERAL: $110

 
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