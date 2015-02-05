CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Abril de 2017
A LAS 23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
Por El Liberal
Hoy 22:19 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.35 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.00 MI ÚLTIMO DESEO
16.00 EL SECRETO DE FERIHA
17.00 EL REGRESO DE LUCAS
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
00.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 LOS DEPREDADORES MÁS PELIGROSOS
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TODO TIENE UN POR QUÉ
21.00 TORNEO DE INDEPENDENCIA
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 OTRA CANCHA
19.30 FÚTBOL DE AFA FECHA 19: RACING VS. TIGRE
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. REGATAS
00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. REGATAS
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.29 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.41 LOS SUPLENTES
10.06 LOS PICAPIEDRA
11.55 K-NINO. LA LEYENDA DEL ORO PERDIDO
13.45 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?
15.42 VELOCIDAD SIN LÍMITES
17.34 BOY 7. SIN IDENTIDAD
19.41 LÁGRIMAS DE SOL
22.00 LIBERTADOR
TCM
07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.30 LA NIÑERA
08.55 SINTONÍA DE AMOR
10.50 HECHIZO DEL TIEMPO
14.25 EL LARGO BESO DEL ADIÓS
16.35 CANTANDO BAJO LA LLUVIA
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 4)
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
20.30 LA NIÑERA
21.00 COYOTE UGLY
22.55 LA PANTERA ROSA
23.25 UN EQUIPO MUY ESPECIAL
TNT
07.49 LOS ROMPEBODAS
09.56 ENTRENANDO A PAPÁ
12.02 10.000 A.C.
14.01 AMOR Y TESORO
16.09 MADAGASCAR 2
17.48 THOR. UN MUNDO OSCURO
19.58 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?
22.00 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
23.52 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
00.47 LA NOCHE MÁS OSCURA
SPACE
07.12 WORRICKER 2. TURCAS Y CAICOS
09.07 SPECIAL ID
10.48 PASAJERO 57
12.25 UNA VERDAD OSCURA
14.21 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS
16.13 ARAÑAS 3D
17.54 BIG ASS SPIDER!
19.29 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO 2
22.00 EL LLANERO SOLITARIO
CINECANAL
09.00 RECUÉRDAME
10.55 LAS AVENTURAS DE NAVIDAD DE BEETHOVEN
12.35 LA GUERRA DE LAS BODAS
14.20 UN LOCO ANDA SUELTO
16.05 UN FANTASMA FASTIDIOSO
17.55 27 BODAS
19.50 ELIZABETH. LA EDAD DE ORO
22.00 CONFUSIÓN DE AMOR
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 THE FOSTERS
17.00 HOMBRES DE NEGRO
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
21.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
22.00 BEYOND THE TANK
23.00 BEYOND THE TAN
A DONDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ JUEVES 20, A LAS 20, EN LA SALA ZAMORA, EN EL CICLO JUEVES DE CONCIERTO, SE PRESENTARÁN SILVIA MARGARI (SOPRANO) Y DELIA TORRESI MASSUH.
+SÁBADO 22, A LAS 21, SE PRESENTARÁ PETECO CARABAJAL CON RIENDAS
LIBRES, INVITADOS POR LA FUNDACIÓN CYAC.
+ EL PRÓXIMO DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ AL PRIMER COLISEO SANTIAGUEÑO “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.
BACANO’S
(AVDA. SAN MARTÍN Y ANTENOR ÁLVAREZ, BELTRÁN)
+VIERNES 21, SHOW EN VIVO DE DARÍO CUELLO, CON LATINO, CUMBIA Y CUARTETO.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+SÁBADO 22, A PARTIR DE LAS 23, LAS MULLIERIS CELEBRAN SU 11º ANIVERSARIO CON UN SHOW IMPERDIBLE CON CAROLINA HAICK, MARTA NAZAR Y LIDIA RIVAS.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+SÁBADO 22, SE PRESENTARÁ DUENDE GARNICA CON ANARCOTELÚRICO.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D): ACCIÓN (+ 13 años)
HOY- 18:30 (Cast) 22:00 (Cast)
JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
HOY - 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY - 20:20 (Cast) 22:25 (Cast)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 17:00, 19:00 (Cast)
UN GOLPE CON ESTILO (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY - 21:30
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY - 17:10, 19:30
NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D TERROR (16 años)
HOY - 21:45 (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D): ACCIÓN (+ 13 años)
HOY - 17:30 (Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LA BELLA Y LA BESTIA (ATP) CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTÍL)
CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS LOS DÍAS)
LOS PITUFOS 3: EN LA ALDEA
PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 16:50, 18:50 (TODOS LOS DÍAS)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D (APTA 16 AÑOS)
CASTELLANO 2D 23:10 (TODOS LOS DIAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 (APTA 13 AÑOS)
CASTELLANO 2D 19:30, 22:00 (TODOS LOS DÍAS) CASTELLANO 3D 17:10, 20:00, 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES (ATP)
CASTELLANO 2D 15:30 (SOLO DE JUEVES A DOMINGO)
17:30 (TODOS LOS DÍAS)
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS, A LAS 16:00
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D ENTRADA GENERAL: $105
3D ENTRADA GENERAL: $110