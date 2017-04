FÚNEBRES | 19 de Abril de 2017

Hoy 22:30 -

FALLECIMIENTOS

- Gustavo Adolfo Sabalza

- Nicolás Amado Jozame (Clodomira)

- Carlos Humberto Paz

- Miguel Ángel Martynaitis (Quimilí)

- Néstor Hugo Salto

- Dámaso Pacheco (Loreto)

- José Eduardo Rojas (Chipoletti - Río Negro)

- Félix Yorex Nieva (La Banda)

- Oscar Humberto Campos

- Marta Graciela Torres

- Pura Fermina Giménez (Loreto)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAMPOS, JOSEFA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Personal directivo, profesionales, cuerpo técnico, administrativos y Maestranza de la Dirección General de Catastro de la provincia expresamos nuestras más profundas condolencia por el fallecimiento de la hermana de nuestra compañera Sra. Elena Campos de Campos, deseando que su alma descanse en paz y que todos sus familiares encuentren pronto la resignación por tan enorme pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

CAMPOS, OSCAR HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Su esposa Angelina, hijos Gustavo, Liliana, Oscar, Cristian, Lorena, Mabe, Brayan, h. pol., nietos y bisnietos part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 9 en el cemenbterio de Árraga c.d. Pedro L. Gallo 330 sv. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CAMPOS, OSCAR HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. El Señor te llevo a su lado a donde no existe el dolor, solo luz y paz. Sergio Andreatta y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, OSCAR HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Lisandro Gutiérrez, Pabla Teresa Iturre e hijos y respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos dolorosos momentos.

CAMPOS, OSCAR HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Carlos Ribas Meneclier, Liliana Torrás, sus hijos Sebastián y Julia, Santiago y Mencía, Javier, Victoria y Maxi; Magdalena y David y sus familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Angelina y demás familiares con cariño en tan difícil momento.

DÍAZ DE ORIETA, ESTELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Oscar Jovino Rivero, su esposa Patricia López, sus hijos Rodrigo, Valeria, Maximiliano, Gustavo y Elena, hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento de Mimi y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LETURIA DE VELAZCO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció en Formosa el 15/4/17|. Sus ex compañeras del Colegio Belén promoción 65: Nena, Purita, Sarita, Mabel, Moñá, Vicky, Amalia, Luchi, Susana, Lastenia, Enita, Inés, Choly, Marisa, Elsita y María Esperanza despiden a su amiga con gran dolor y piden una oración en su querida memoria.

LETURIA DE VELAZCO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció en Formosa el 15/4/17|. Querida amiga Susana tu partida nos llena de tristeza. Fueron muchos años compartiendo momentos imborrables desde la niñez hasta estos años, la distancia no mermo el contacto ni el cariño. Muchos momentos que han dejado una huella profunda en nuestro ser. Has sido una gran amiga, hermana, esposa, madre y abuela, tus pasos por esta vida han dejado profundas huellas. Amiga, ten la certeza que tu honestidad, alegría y don de gente es la herencia que dejas entre los tuyos. Te extrañaremos. Apoyaremos en este momento difícil a tu esposo Miguel, tus hijos queridos y toda tu familia. Con todo cariño tus amigos de siempre: Sarita Renteria, Alberto Salido Pérez y sus hijos Sarita, Beatriz, Ana y Alberto Salido Renteria despiden a esta hermana del corazón y ruegan un oración en su memoria.

MAUD, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Clara R. Bustos de Rodríguez y su hijo Juan Bautista, participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga Irma. Piden a Dios por su descanso eterno y elevamos oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Vive en el Señor. Sus sobrinos: María Eugenia Ruiz Taboada y Hugo Federico Ruiz Taboada y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol de Ramos Taboada, Antonieta y Susanita participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Nuestro recuerdo cariñoso al Padre Gerardo de los ex miembros de Caritas Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y hombres de A. C. que siendo Párroco durante muchos años trabajamos juntos para la comunidad. Nuestras oraciones por los que ya partieron y hoy se suma el Padre Gerardo. Descansa en paz. Miguela de Yocca, Mercedes de Zalazar, Víctor Mitre, Cira de Alagastin, Beatriz Páez.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|.Eduardo Ernesto Christensen St.John, Olga Vieyra de Christensen, sus hijos Alejandro y Eduardo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Blanca y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Sus parientes Lastenia, Herrera Padilla (a), María Marta, Absalón Raúl, Marcos Guillermo, Herrera Zavalia y sus respectivas flias. Ruegan por tu descanso eterno.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Fallecio el 14/4/17|. Jaime Verdaguer González participa con dolor su fallecimiento. Ruega una oración por su alma.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Miguel Ángel Barrera Martinez, su esposa Nélida Raab y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Armando Meossi y Liliana, Silvia, María Gabriela, Marta Patricia y Armandito Meossi participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, NOEMÍ RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Su tío José Márquez y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Kuky, hija del extinto senador Ramón Enrique "Chacho" Moreno Márquez. Acompañan a su madre Raquel Romanini de Moreno Márquez, a su hija María Belén Barraza y a su nieta Elva Ríos Barraza ante esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MORENO, NOEMÍ RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. "El señor es mi Pastor, nada me puede faltar". Querida Kuky, vivirás en el recuerdo de los años juveniles de tus compañeros varones de 5º "D" Promo 68 de la Escuela Normal Manuel Belgrano: Walter Díaz, Luis Figueroa, Juan Roldán, Daniel Werenizky, Raúl Cáceres y Felipe Ruiz. Que el Señor le dé la paz de un eterno descanso y ruega oraciones en su memoria.

MORENO, NOEMÍ RAQUEL (Kuky) (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Sus compañeros de la Jefatura Técnica del Consejo Prov. De Vialidad: Ing. José R. Carranza, Ing. Martín Rojas, Ing. José L. Jaimes, Ing. José Cornelli, Ing. Carlos T. Abdala, Ing. José Herrera, Ing. Carlos Ferreir, Sr. Tomás R. Vega, Vanina García Zarco, Franco A. Vega, Andrea Cano y Santiago Gómez acompañan a toda su flia. y elevan una oración en su memoria.

PAZ, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. "No estaremos tristes, porque te fuiste, nos alegraremos por cada mirada que nos diste y su imborrable recuerdo". Sus hijos Carlos, Teresa, Rubén, Irma, Dora, Sara, Susy y Graciela; hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio La Piedad.

PAZ, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Papá, gracias por tanto amor y todas las cosas bellas que me enseñaste. Te amaré por siempre. Descansa en paz Viejo querido. Su hija Elvira Azucena Paz, hijo político Armando Coronel, nietos Sofía y Daniel participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio La Piedad.

PAZ, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Mi querido Papi, nuestros días ya no serán los mismos con tu partia, me quedan tus hermosas enseñanzas y ese amor que solo vos podías dar a tus hijos y nietos, como fuiste un verdadero guerrero y así peleaste hasta el último momento. Pero Dios te llevó a su lado y sé que desde ahí nos darás consuelo, siempre te voy a recordar. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su hija Graciela, hijo político Tito Llanos y tu nieto Ángel participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio La Piedad.

PAZ, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Su hija Dora, sus nietos Jorge Luis, Pamela y Antonella participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio La Piedad.

PAZ, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Su hija Sara, su hijo político Oscar Carabajal; sus nietos Lorena, Kuky, Silvana, Carlos y Andrea participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio La Piedad.

PAZ, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Su hija Teresa; sus nietas Mariela, Noelia y Nadia y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio La Piedad.

PAZ, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Su hijoJuan Carlos, nietos Carla, Bochi, Caty y Mauro participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio La Piedad.

PAZ, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Papá: no te olvidaré, se que estés donde estés, estarás bien, porque fuiste una de las mejores personas del mundo. Su hijo Ruco, sus nietos Sergio, Rafael, Hugo, Érica y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio La Piedad.

PAZ, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Sus hijos Carlos, Teresa, Rubén, Dora, Irma, Sara, Graciela, Susi; hijos pol., nietos y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos serán inhum. a las 15 en el cementerio La Piedad, casas de duelo Nuestra Sra. del Carmen 124. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PAZ, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Su amigo incondicional Antonio Mattar y compañeros participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Sus hijas en el afecto que cuidaron de ti en forma incondicional: Mariela Cordero y Estela Álvarez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Hermanas políticas de su hija Susy: Norma, Caty, Marta y Carmen Coronel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. María G. Mena, Machi, Nico, Mati Almirón y Gabriela Mena participan el fallecimiento del padre de su amiga Susy Paz de Coronel. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ, HÉCTOR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Delfor Monill y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Chipoletti - Río Negro el 18/4/17|. Su esposa Mirian del C. Jiménez, sus hijos Azucena, Jisela, Carmen, Gabriel, Lorena; sus padres Celsa y Atilio; hermanos Daniel, Valeria, Sergio, Luis, Carolina, Rita; hijos pol. Pablo y Braian; nietos Kevin y Alma; sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad, casa de duelo Gaucho Rivero y Alsina. EMPRESA SANTIAGO.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Su esposa Zully Soria, hijos Gustavo, María Carmen, Miguel, María Luján, María Eva, h. pol. Marcela, Domingo, Claudia, nietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Piedad. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Su nieta Ana Sophia, participa con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Su sobrino político Dr. Maximiliano A. Soria, su esposa Paola Zuain y su hija Luisana, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Tío querido que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Su sobrina Alejandra Soria participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Su primo político Agado Avila, su esposa Mirta Beltrán, hios y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. La Agrupación 26 de Julio, participa con dolor el fallecimiento del esposo de la Sra. Zully Sabalza y padre de Gustavo, Mary, Lujan y Miguel. Ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Norma Estela Olivera, María Teresa Olivera y flia participan con pesar su fallecimiento y acompañan en este triste momento a sus queridas amigas: Zully, Mary y Evita, haciendo extensivo a toda su flia. " Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin".

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Patricia, Gabriel y Alejandra Fuentes participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Zuly, a sus hijos, nietos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. " Señor ya está ante Tí, permítele apreciar tu rostro". La Comisión Directiva, socios y simpatizantes del Club de Maestros participan con mucho dolor el fallecimiento de su amigo, socio fundador y lo despiden con un fraternal afecto. Ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Graciela Juárez de Sassano, sus hijos José María, Lia y Evangelina, María Fernanda y Ramiro, María Gracia y Raúl participan con dolor el fallecimiento del esposo de Zully, gran compañera y amiga. Que Dios les otorgue consuelo a toda su familia.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Su amigo Lucky Toscano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Dr. Néstor Giraudo y su esposa Cristina Ávila participan el fallecimiento del Sr. Gustavo y acompañan en este momento a su esposa, hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. "El Señor te llevó para morar en su Reino, con la seguridad de que sus dotes personales fundamentados en la justicia, la bondad y amistad, más tu capacidad profesional que te distinguió en los distintos cargos docentes que ocupaste te dará un lugar de privilegio para que descanses eternamente". Yoyi Gerez, Irma y Vicky Gerez y familia y Ariel Gerez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, e imploran por una digna y cristiana resignación para su esposa, hijos, nietos, demás familiares y amigos.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Dr. Hugo Egea y sus hijos Mauricio y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. El Señor es mi pastor, nade me puede falta. La comunidad educativa de la escuela especial "Sagrado Corazón de Jesús" participa con dolor su fallecimiento. Que Dios le otorgue el consuelo a toda su flia.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Dr. Luis Edgardo Assis participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Señor por el eterno descanso de su alma y que derrame el bálsamo de la resignación a su esposa e hijos.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. El Nuevo Sanatorio Santiago SRL participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del socio Dr. Gustavo Sabalza y ruegan una oración en su memoria

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Dr. Enrique Ávila, Mirta, Vicente, Eugenia, Cecilia y Sebastián participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo y colega , Dr. Gustavo Sabalza. Elevan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Gladys E. Giménez, sus hijos Miguel, Martin, Mariano, Ana y Marcelo Figueroa y flia., acompañan a Zully, hijos, hijos pol. y nietos en este dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Manuel Yorbandi y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Carlos Campitelli y Vilma Beatriz Jorge, junto a sus hijos participan con profundo pesar su deceso y acompañan con todo afecto y cariño a su familia en estos momentos de profunda tristeza.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Estefi, Mary, Roberto y Robertito Arévalo acompañamos en el dolor a nuestras amigas; Mary, Anto y Evita dándoles cristiana resignación.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Luis Ignacio Gómez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan que el Altísimo lo tenga a su lado y que se lo reconozca por su valor como docente. Elevan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. La comisión directiva y socios de ADES (Agrupación de supervisores escolares) despiden al compañero supervisor rogando resignación para toda su familia

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Dito Galvan y sus hijos participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Gustavo (Pingüino). Rogamos oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Beto Tiberti y flia., participa el fallecimiento del padre de su amigo Gustavo y acompañan a su flia. en este momento de dolor.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Señor ya está ante ti recíbelo en t u Reino. Tu cuñada Liliana Lema, participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Rosa Sevilan y Damina Suárez, participan con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Ricardo Rubén y Raquel Andersen participan el fallecimiento del padre de su amigo Gustavo. Ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada. Su ahijado Adrian Soria, sus hijos Lola y León Soria y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. La Comisión Directiva y Socios en Gral. del Club de Amigos "José Quito Vega" participa con dolor la desaparición física del socio fundador y presidente de la institución. Acompañan a sus familiares en este triste momento.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Sus amigos Lorenzo Melian y Rosa C. Luna, participan el fallecimiento de su profesor, colega y amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Su consuegra Cristina Donzelli, sus hijos Julio A. Bravo y flia., Claudia Bravo y flia., Fernando Bravo y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y resignación de su flia.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Daniel Rizo Patrón, Olga Giménez acompañamos con profundo cariño a su esposa Zully, a sus hijos Gustavo, Mary, Miguel y Lujan, a su nieta Sophia y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Santiago Ávila Contini, participa con dolor el fallecimiento del Abuelo de de su nieta Maria Eva. Piden oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Anabel de las Mercedes Lema, sus hijos Mariné, Sol, Andrés, y Pedro Paz participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. José Cano, su esposa Maria Silvia Carpi y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este difícil momento.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Colegas y compañeros de Asesoría Letrada de Jefatura de Policía de su hijo Dr. Miguel Sabalza participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Compañeros de su hija Mary del Inst. Sup. Mons. Jorge Gottau participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. El club de Leones Misky Mayu y el Club Leo Yanasu Kairos y Yana Pay acompañan a toda la flia. en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Rosa E. Llapur y sus hijos Claudia, José y flia. Hernán y flia., y Sergio Falcione participan con dolor su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Flia. Fuenzalida, participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y resignación a su flia.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Tato Juárez, su esposa Ana Maria Herrera de Juárez e hijos participan con inmenso dolor el fallecimiento del querido colega y amigo Gustavo. Acompañamos en este doloroso momento a su esposa Zully a sus hijos y demás familiares. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Dr. Hugo Carabajal, Analía Maldonado, sus hijos Nicolás, Ernestina y Santiago Carabajal, acompañan a su amigo Gustavo y flia. en este doloroso momento.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Su cuñada Genoveva Mirolo, sus sobrinos Adolfo y Florencia Sabalza y Benicio Romano Sabalza participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Miguel Figueroa, su esposa Fernanda Ducca e hijos Jazmín e Ignacio participan con dolor su fallecimiento.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Martin Figueroa, su esposa Carolina O Mill e hijas Martina y Emilia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Mariano Figueroa, su esposa Tamara Morgidoni e hijas Bianca y Sol, participan su fallecimiento.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Marcelo Figueroa, su esposa Natalia Ugozzoli e hijos Benjamín, Bautista y Matías participan con dolor su fallecimiento.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Dr. Juan Carlos Gutiérrez y Dra. Claudia de Gutiérrez participan con profundo sentimiento su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Rodo Sayago y flia. participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Luis Armando Sandoval y flia. participan con enorme pesar el fallecimiento del amigo y colega. y acompañan a sus familiares en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. René Orieta, su esposa blanca Moreyra, sus hijos Marcela, Gaby, Gastón y su nieto Matías Orellana participan con dolor el fallecimiento del amigo Gustavo. Rogamos al Señor en su infinita misericordia lo tenga a su lado.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. El Club Leo Yanasu acompaña a su Leo Eva Sabalza y flia. en este profundo dolor por la pérdida de su abuelo. Rogamos descanso eterno.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Franklin Moyano y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el descanso de su alma. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de verdes pastos el me hace descansar. Juana Salvatierra de Ledesma despide a su gran ex compañero de tareas y amigo dilecto con profundo dolor en su alma. Acompaña a sus seres queridos en estos difíciles momentos.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Mariela y Manuel, Lorena y Fabián, Gaby y Rubén participan con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Gustavo y Marcela.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Raúl Bravo y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Nélida gomez de Moyano, sus hijos Alfredo, Franklin y Maria Gabriela con sus respectivas flias. acompañan en este momento de dolor a su esposa Zully, a sus hijos, nietos y en especial a su nieta Eva. Rogamos oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Eugenia Haro, su hija Jorgelina Sirian Haro y nietos Lola y León Soria participan su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y consuelo a su flia.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Carlos Corlli y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oración es en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Ex docentes de la Escuela Dr. Ricardo Rojas Nº 237, ; Vilma de Campitelli, Elena de Duran, Marta de Jiménez y Kelly de Camiletti, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. La Representante Legal del Instituto Sup. Mons. Jorge Gottau, Prof. Zulma Montenegro, la Asesora Pedagógica Prof. Loly de Barco, directivos de los niveles inicial, primario, Adulto y Superior, personal docente y no docente, y alumnos, acompañan en el dolor la flia. Sabalza por el fallecimiento del padre de la docente Prof. Maria Carmen Sabalza. Elevan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Dolores del Valle Carrizo de Ávila e hijos, Fabrico, Fernando Ávila y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Elsa de Ávila e hijas participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Eliseo H. Rodríguez y María E. Leal, Julio Alejandro Bravo y Paola Rodríguez participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. María Cristina Ibáñez de Garay, sus hijos María Marcela y Raúl Alejandro y sus respectivas familias; Herculano Melo y Sra. participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa Zully, hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

SALTO, NÉSTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Su hermano Francisco, cuñada Nena Luna, sobrinos Valeri, Eduardo, Héctor Leopoldo, Francisco, Ivana, Estela, Shirly y sobrinos nietos Fermín y Francisco participan con dolor su fallecimiento.

SALTO, NÉSTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Su hermano político Dionicio Vega y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando al Altísimo cristiana resignación.

SALTO, NÉSTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Bienaventurados los que sufren porque ellos verán a Dios. Familia política de su hija Roxana; Vidal, Adina, Jorge, Walter, Marisol y cuñadas Gaby y Mildred, sobrinos Pablo y Helena participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. (Serv. Abraham Gubaira).

SALTO, NÉSTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Su cuñada Josefina Juarez de Jaimez, su hijo Ramon Jaimez, Jorgelina, Ignacio y Rosa, participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, OLGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol de Ramos Taboada y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo Darío, elevando oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, OLGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Lylian Mabel del Valle Paz, Julio David Alegre y flia; María Claudia Alegre y flia; y María Julia Alegre participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del gran amigo Darío y hermana de la tía Nelly. Ruegan una oración en su memoria.

SALVATIERRA, OLGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Paulina de Salto y sus hijos Héctor y Alicia Inés y familia participan con profunda tristeza su fallecimiento, y junto a sus familiares. Elevan oraciones al Altísimo para rogar por su feliz resurrección.

TORRES, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Su esposo Benjamín Jiménez, hijas Vanina y Yanina; su nieto Mateo y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. Los Flores. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ABDALA DE SAAD, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/87|. Sus hijos Johnny, Miguel, Hugo, y Marisa y sus respectivas familias,invitan a la misa que se realizara hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse 30 años de su fallecimiento. Ruegan una oración a su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/15|. "Bienaventurados los que obran la paz, porque serán hijo de Dios". Sus padres Hilda y Mateo; su esposa Alicia, sus hijos Cristian, Marcos, Alejandro; hijas políticas Marianela y Vanesa; sus nietos Benjamín, Santiago y Tomás invitan a la misa que se oficiará hoy a lasa 20.30 en la iglesia Catedral Basílica.

SALOMÓN, MARÍA SALMA (Poly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/15|. Mamá, cuanto amo sembraste en mi vida y cuanto vacío dejaste en mi corazón al irte. Ahora solo vivo de recuerdos hermosos que me llenan el alma. Siempre serás el ángel que guíe mi camino. Tu hija que te amará por siempre invitan a la misa en la iglesia San Francisco a las 20 hs. Se ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

LLARRULL, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/16|. Padre querido, hoy cumplirías 83 años, cuánta felicidad nos daría tenerte aquí para abrazarte, mimarte y que sientas cuánto te amamos, pero … Aún estamos con un nudo en la garganta, no entendemos, ni nos resulta fácil no verte, no escuchar tus bromas ingeniosas, no mirar tus ojos húmedos y la sonrisa en tu rostro. Pasaron ya 4 meses de extrañarte tanto y cada día, cada momento viejo querido!!! y a ese vacío inmenso tratamos, intentamos de llenarlo con los más hermosos recuerdos que dejaste en cada uno de nosotros. Recuerdos plenos de tui nobleza, de tu entrega generosa, amorosa y el infinito cariño para todos. Ese es y será nuestro sostén, nuestro orgullo, sentir que aunque pase el tiempo tú permanecerás en nosotros, porque así de inmenso fue tu amor que no se termina con la muerte. Donde estés … en ese bonito lugar que Dios te preparó como premio a tu corazón generoso. Te deseamos un feliz cumpleaños padre y abuelo querido ¡!! Tus hijos Mariza, Pepito, Nancy, Muñeca, Eduardo y Carlos, nietos Henzo, leo, Betiana, Melisa, Jony, Yamila y Luciano, bisnietos Amir y Pilar.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

LESCANO DE CHAILE, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. El personal jerarquizado, administrativo, técnico y de maestranza de la Dirección de Obras Sanitarias de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestros compañero de trabajo Ramón Edgardo Chaile, se ruega una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. El consejo profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del señor esposo de su matriculada Cra. Norma Beatriz Guevel. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. La H. comisión directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. esposo de la Cra. Norma Beatriz Guevel. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

LUNA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cras. Patricia Ivone Orellana participan con profundo dolor el fallecimiento del señor ersposo de la colega, Cra. Norma Beatriz Guevel. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

NIEVA, FÉLIX YOREX (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Su esposa Ivana, hijos Walter, Belén, Rodrigo, Bautista, Kevin, Tatiana, Nahiara; sus padres Félix y Adriana participan su fallecimiento. Sus restos serán inhum. a las 10.30 en el cement. La Misericordia, casa de duelo c/ s y Bordo Bº 4to. Centenario LB. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SAAVEDRA, LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Su hermana Blanca y su sobrina Gladys Gutierrez y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GÓMEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/14|. Mi viejo aun nos dura el desconsuelo por tu partida tus hijos y nietos te extrañan en silencio. ¿Que hago con mis recuerdos vividos en las buenas y en las malas juntos? Pidele a Dios que me ayude a aceptar su voluntad. Que descanses en paz mi querido viejo. Viviras eternamente en nuestros corazones. Su esposa Lucia, su hijos Orlando y flia, Domingo y Flia, invitan a la misa a las 20:30hs en la Iglesia Cristo Rey al cumplirse 3 años de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

BRUNET, JOSÉ ALFREDO (q.e.p.d) Falleció el 10/4/17|. A 9 días de su fallecimiento el responso se oficiara en el cementerio Jardín del Sol en el día de hoy a las 15:00hs.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GIMÉNEZ, PURA FERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos hoy a las 9 en el cementerio de la Noria Loreto. Serv. Abraham Gubaira S. R. L. para Caruso Cia. Arg. de Seguros S. A.

JOZAME, NICOLÁS AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Su esposa Nilda Daniela Bolea, sus hijos pol., nietos y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 12:05 en el cement. La Esperanza Clodomira, casa de duelo sala velatoria Clodomira. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JOZAME, NICOLÁS AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Gustavo Marcos, Gissela Morales, Martino, Ana María Mottola y José Ignacio Marcos participan con dolor el fallecimiento del padre de Gustavo Jozame Bolea. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en cementerio La Esperanza- Clodomira.

JOZAME, NICOLÁS AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. La comisión y beneficiarios del Cdentro de Jubilados Gral. Manuel Bdelgrano de Clodomira participan el fallecimiento del padre del jefe de la agencia Pasmi de Clodomira y que sus restos serán sepultados hoy.

MARTYNAITIS, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Señor, dale el descanso eterno. Su familia participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en el cementerio local. Quimilí. CARUSO CIA DE SEGUROS-EMPRESA MANZINO.

PACHECO, DÁMASO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Sus hijos Daniel, Raúl, Eve, hijos pol. Héctor, Aldo, Eva; nietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cementerio San José, Dpto. Loreto a las 10 hs. casa de duelo La María, Dpto. Loreto. Caruso Cia. Arg. de Seg. EMPRESA SANTIAGO.

PACHECO, DÁMASO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Sus primos Celso Pacheco, MArio Pacheco, Alicia Pacheco, Raúl Pacheco, Rogelio Pacheco y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CARBALLO, CÉSAR ANTONIO (q.e.p.d.) falleció el 19/6/16|. Tu partida hacia el Reino Celestial, nos hermanó en el dolor y en la desesperanza a quienes quisieran impedir esa partida por todos los medios. Pero comprendemos que Dios te ha elegido por tus virtudes y por ello aceptamos su Divina voluntad. Nunca te olvidaremos. Su mamá Justina Díaz lo recuerda con mucho amor al cumplirse diez meses de su partida a la casa del Señor e invita a la misa el día domingo 23 a las 20 hs en la Iglesia Ntra. Sra. de Loreto.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CARBALLO, CÉSAR ANTONIO (q.e.p.d.) falleció el 19/6/16|. Es imposible describir el dolor que me dejo tu partida tantas cosas faltaron vivir juntos. A nosotros solo nos queda continuar hacia adelante como tú lo hubieses echo. Tu recuerdo siempre estará presente. Te amaremos siempre. Su esposa e hijos ruegan una oración en su memoria.