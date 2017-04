Aranguren: "Vivimos en un mundo artificial durante 10 años"

Fotos MINISTRO. El funcionario del área de Energía justificó los incrementos en las boletas que se aplican en todo el país.

19/04/2017 -

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, sostuvo sobre los ajustes de tarifas de energía eléctrica fijado por el gobierno de la Nación que “estamos haciendo una aproximación gradual a la tarifa real” porque “vivíamos en un mundo artificial durante 10 años”.

El funcionario indicó que los incrementos tarifarios de electricidad que entraron en vigencia en todo el país este año, son para “tener mejor calidad de servicio”.

Al momento de asumir el actual Gobierno nacional, “había un atraso tarifario que no acompañó el aumento del 1.400% de inflación” de todo el gobierno kirchnerista y que “la recomposición de las tarifas permite recuperar el 30% del costo, mientras que el 70% restante sigue siendo subsidiado”.

“Antes del kirchnerismo la Argentina tenía energía abundante, nacional y barata y pasó a tener energía escasa, importada y cara”.

Al anunciar el incremento de electricidad que entró en vigencia desde febrero último a partir de la revisión tarifaria integral que impulsó el gobierno de Mauricio Macri, Aranguren señaló que “tenemos un camino gradual y previsible”, en tanto sostuvo que “lo que venga será más gradual”.

El funcionario puntualizó que “el año pasado un 30% del monto de cada factura lo pagó la demanda (usuario) y el 70% estuvo subsidiado por el Estado. Para este año la intención es que la demanda pague el 47% del costo y el resto siga subsidiado”, indicó el ministro.

El ministro, al ser consultado por la reacción de la gente tras los aumentos, opinó: ‘Hubo gente que me criticaba y otros que me apoyaban. Este fin de semana estuve en Bariloche y nadie me dijo nada’.

‘Vivíamos en un mundo artificial durante 10 años’, remarcó, en referencia a los precios de las tarifas. Y apuntó: ‘El cambio que estamos encarando es algo que la sociedad pedía’.

Sobre los cortes de energía que en los últimos años sufrieron diversas provincias del país, detalló: ‘Para el año que viene habrá muchos menos cortes que este año que ya bajaron un 45 por ciento’.

Aranguren detalló que el Gobierno nacional encara una etapa de “normalización del precio mayorista de energía eléctrica”, afirmó que tras esta reconfiguración se garantizará que “se pueda recuperar en la tarifa el costo económico de la generación de energía” y resaltó que la nueva tarifa es aún “menos de un tercio del valor”.

Sobre la tarifa social dijo que los que ahorren energía van a pagar un 15% del aumento estacional del 37% mientras que, los que no ahorren, van a pagar el 25% del aumento estacional en febrero y el 50% del aumento estacional en marzo.

En tanto, en Santiago del Estero, hay 89.957 hogares beneficiados con la tarifa social sobre un total de 230.000 usuarios residenciales.

Esto significa que son casi un 40% del total. Esos beneficiarios de la tarifa social pagan solo el 50% de la boleta de la luz.