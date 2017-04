El mandatario planteó que el Estado deje de ser "un aguantadero"

19/04/2017 -

"Este comienzo no se debe detener jamás y estoy seguro de esto que hemos comenzado va a ser un antes y después para el futuro de nuestro país", subrayó el Presidente en el acto realizado en la Casa Rosada.

En ese sentido, enfatizó que la firma del Compromiso Federal "no es un paso menor porque no existe Argentina y futuro si el Estado no funciona a servicio de la gente y si no facilita el desarrollo de las capacidades" de cada persona.

Además, instó a "volver a jerarquizar la importancia del empleado estatal a partir del concurso público" para "dejar de lado la intervención nociva que tuvo la política de convertir al Estado en un aguantadero"

El Presidente remarcó que un Estado más eficiente en todos los niveles hará "un aporte increíble en la vida diaria de la gente", que podrá invertir su tiempo y esfuerzo "en crecer, hacer, desarrollar" y no perderlos "en trámites interminables".

"Hay que entender que el Estado no es de aquellos que nos toca gobernar, sino de los ciudadanos, y para eso tenemos que trabajar no solo en información sino en transparencia", subrayó.

Afirmó que "producto de corrupción de años que hemos sufrido en nuestro país muchos se han enriquecido gracias a eso, pero una enorme cantidad de argentinos todavía no tienen cloacas, agua potable, rutas, escuelas en buenas condiciones".

Sostuvo que los ciudadanos tienen que saber "qué hacemos con cada peso que ingresa en el fisco y que pagan con tanto esfuerzo".

"Éste es el camino, decir la verdad, de tener un solo equipo público y privado con el objetivo de que haya más empleo para reducir la pobreza", añadió el Presidente.

Resultados

Señaló que el proceso de modernización que encaró la Nación hace 15 meses en gestiones y tramitaciones públicas le permitió llegar al millón de expedientes electrónicos que representa la utilización de menos tiempo y papel.