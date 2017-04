Armando Pérez: "Sería una sanción contra mí"

19/04/2017 -

Armando Pérez, presidente de Belgrano, consideró que si su club es sancionado por la muerte de Emanuel Balbo, la medida sería un pase de facturas por su pasado en la Comisión Normalizadora. "No hay nada para adjudicarle a Belgrano. Sería una sanción contra mí", expresó.

Armando Pérez desligó responsabilidades de su club en la muerte de Emanuel Balbo, producida en el Kempes.

"El club hizo todo lo que tenía que hacer. No hay nada para adjudicarle a Belgrano. En su momento hemos mandado la lista del derecho de admisión. Jamás en diez años que estoy yo en el club hubo un solo problema. Lo que sucedió no tiene nada que ver el espectáculo del fútbol ni nada que se le parezca a una discusión de barras ni nada por el estilo. Es un hecho lamentable que tenía una historia y que se desarrolló en esa tribuna. Lo lamentable es que por ser que alguien haya anunciado que es de otro equipo hay que sacarte o matarte. Es una exageración que estamos pasando en esta sociedad", cerró el ex presidente de la comisión normalizadora.