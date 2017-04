"Quiero a Tévez y Centurión"

Fotos CHARLA. El presidente de Boca expuso algunos argumentos por los cuales se podría cumplir con el deseo de volver a juntar a Tévez con Centurión.

-

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, consideró ayer, respecto de la continuidad de Ricardo Centurión y el regreso de Carlos Tévez, que el club "los tiene que tener a los dos".

"Mi idea es tener a Tévez y a Centurión, los dos. Boca tiene el dinero suficiente para los dos", aseguró el dirigente. Respecto de la encuesta realizada en los últimos días, por la cual los hinchas se manifestaron mayoritariamente por la permanencia de Centurión antes que por el retorno de Tévez, el presidente expresó: "El que está ahora es Centurión pero no me gusta ese tipo de encuesta. Yo creo que Boca tiene que tener a los dos y en eso vamos a trabajar".

En una entrevista con ESPN, Angelici explicó, sobre la situación de Centurión, que "cuando llegue el momento nos reuniremos con San Pablo (dueño de la mayor parte del pase) para ver la posibilidad de una negociación, sea extender el préstamo, comprar una parte o incluir otros jugadores en las tratativas".

"Sabemos la importancia de Centurión dentro de la cancha- prosiguió- pero el costo de la opción, para el fútbol local, lo veo excesivo. Son 6,4 millones de dólares más impuestos, estaríamos casi en 9 millones".

Explicó el dirigente que valoran al jugador "por edad y por la posibilidad de recuperar la inversión, es el análisis que hacemos. Sin ninguna duda es un jugador que tiene jerarquía para jugar en Boca, lo ha demostrado y ahora, con esta lesión, el equipo lo siente".

"Vamos a hacer el mayor de los esfuerzos por retenerlo pero todavía falta. Eso lo veremos recién llegando a fines de mayo", completó.

En cuanto a Tévez, Angelici señaló: "Hasta ahora nunca nos pusimos a hablar. Hace tres meses que se fue, tiene un contrato por dos años. Al finalizar el torneo va a ser una decisión más de Tévez que de Boca".

"Hace 15 días que no hablo con él pero tengo una excelente relación -continuó-. En agosto tengo previsto viajar a China no por Tévez sino por otros temas. Seguramente nos vamos a ver y saldrá el tema".

Aclaró el dirigente que no puede "adelantar cuál será su decisión. No sé cómo está él, sé que la familia, los chicos se han adaptado bien. El de China no es el fútbol de alta competencia al que estaba acostumbrado".

"Es un gran profesional. En agosto voy a tener más precisiones sobre si se dan o no las condiciones para que Carlos vuelva", finalizó.

Sobre Tinelli

Por otra parte, Angelici, aseguró que tras la renuncia de Marcelo Tinelli será un "profesional" el presidente de la Superliga, a la cual confirmó a partir del próximo torneo.

"Hablé por teléfono con Marcelo y le dije lo que sentía. Perdíamos a alguien que da un valor agregado pero que si lo hacía por su salud, lo felicitaba", reveló Angelici.

Al ser consultado si se mantenía en pie la Superliga, respondió: "Sin ninguna duda. El próximo torneo arranca con la Superliga".

Angelici aseguró por ESPN que ante la deserción de Tinelli debe estar "un profesional" al frente de la nueva criatura. "La única excepción que estaba dispuesto a aceptar era la voluntad de Marcelo de ser él presidente. Con esta decisión vamos a volver a la idea original de poner a un profesional con un comité ejecutivo".

De esta forma tácitamente le cerró la puerta al presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, quien asomaba como posible vice de una eventual presidencia de Tinelli en la Superliga.