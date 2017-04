"Las tres mujeres me dijeron: vamos al mueble, hacemos un cuarteto y arreglamos el viaje"

19/04/2017 -

"Eran tres mujeres de 40 y pico. Me invitaron ir a un mueble; hacer un cuarteto (sexual) y con ello que me cobre el viaje de $ 90".

Con un tajo en la cabeza, un remisero denunció en la Seccional 5a un atípico viaje, en el norte, animado por 3 pasajeras alcoholizadas.

"Las levanté cerca de la ex Fandet. Una me paró en la calle; de una casa, salieron dos más", detalló en su denuncia.

"Llevaban una botella con ginebra y otra con gaseosa; cantaban y se reían. Eran casi las 11 de la mañana. Ignoro si ese día celebraban algo, o venían del día anterior", ahondó. Sus dichos fueron corroborados ayer apor su propio padre.

"Al llegar a destino, las tres me ofrecieron: "Vamos al mueble, hacemos un cuarteto y arreglamos el viaje", dijo el remisero en su declaración a la policía.

Alquiler diario

"Yo alquilo el auto. Páguenme con dinero", les dijo el trabajador. "Parece que no les gustó la respuesta. En segundos, abrieron la puerta. Bajaron corriendo dos y la dejaron regalada a la tercera", recordó.

Rápido, el chofer activó el cierre centralizado del coche y la única pasajera rezagada bramó furiosa.

El remisero no titubeó y aceleró rumbo a la 5a.

"En el caminó, insistió para que tengamos sexo por el viaje. Como dije no, empezó a p...(insultarlo). Igual, me mandé derecho a la comisaría", agregó la víctima en la investigación.

Golpe en la cabeza

"Como venía en el asiento trasero, la pasajera tomó la botella de ginebra y me golpeó en la cabeza", subrayó el remisero.

"Me aguanté el dolor y la sangre. Así, llegué a la 5a. En la puerta, me esperaba la policía", acotó.

"La mujer no paraba de insultarme. Me amenazó con denunciarme que había querido violarla. Que me fundiría si puede", se explayó el conductor.

"Mire usted. Recién tipo 2 o 3 de la tarde, pude irme a casa. Allí vi que en el asiento trasero había un cuchillo. Lo llevé y entregué a la policía", resaltó.

"Increíble, que por $ 90 uno se exponga a que le rompan la cabeza, acuchillen, o hasta le rompan el auto en que se gana la vida todos los días", sintetizó.