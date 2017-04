El victimario como figura de abordaje psicológico y las herramientas de la Justicia en la investigación

19/04/2017 -

El Poder Judicial cuenta con profesionales que se entrevistan con acusados de diferentes delitos y en distintos momentos del proceso judicial para evaluarlos psicológicamente y acompañarlos en el tratamiento que ordenan los magistrados.

A partir de una denuncia por agresión o por un delito más grave, como por ejemplo un robo a mano armada, un abuso sexual u homicidio, es que se activan mecanismos para aportar elementos probatorios a una causa penal.

Paralelamente, desde el Gabinete de Psicología Forense se implementó una iniciativa que es analizar la conducta de un sujeto violento con el objetivo de generar un cambio positivo en su personalidad.

Profesionales que llevan adelante este servicio aclararon que "no se apunta al hecho de la violencia en la cual ha estado viviendo, sino hacerle entender que no necesita ejercer violencia para tener un lugar dentro del núcleo familiar. Inculcarle que, desde la palabra, se pueden generar cambios que no necesitan la violencia".

La violencia no es privativa de quien quiere ejercer un lugar de poder, sino que tiene como aditamentos el alcoholismo y otros tipos de adicciones. Por lo tanto, cada caso tiene sus particularidades y en función de eso se aplica un plan motivacional. Se lo hace reflexionar sobre la situación propia y a partir de ahí se busca conseguir una mirada diferente para generar el cambio que le sirva en su vida.

Ese espacio se genera para ofrecerle al victimario contención y asistencia, fomentando su capacidad de reflexión sobre su propio accionar violento. "Aunque suene contradictorio, es una manera patológica de transmitir su lenguaje o su forma de expresarse, que de ninguna manera se trata de justificar, sino de entenderlos y mostrarles que hay otra realidad que no necesita llegar a esa instancia de violencia", indicaron miembros del Gabinete de Psicología Forense.