Sigue la acción esta noche en la Primera y el Ascenso

Yanasus enfrentará a Línea Blanca.

19/04/2017 -

La NBA Santiagueña programó para esta noche seis partidos de los dos categorías que están en competencia.

Por el Ascenso se enfrentarán: en Patagonia, La Familia vs. Indumentarias Rafa (Gerez y Torres); en Polideportivo Nº 1, Profesores vs. Atenas (Nieva y Salto).

Por el Torneo de Primera se cumplirá la siguiente programación: en Villa Mercedes, Cyac vs. Agem (Ruiz y Cheín); en Polideportivo Nº 2, Línea Blanca vs. Yanasus (Ponce y Pavón); en Moreno BBC, Los Flores vs. Amigos de Pepi (C. Regatuso y Chejolán); en Judiciales, La Máquina vs. Los Albos (Bucci y Campos).