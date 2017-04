David Pato desmintió los dichos de los riojanos

19/04/2017 -

Ante los dichos del jefe de Prensa de Rioja Juniors, sobre supuestos maltratos y hostigamiento de parte de hinchas de Central Argentino el domingo pasado, el presidente de la entidad bandeña, David Pato, salió a desmentirlos y contar su versión. "Las cosas no son así, ellos han tenido una buena atención con nosotros en La Rioja y nosotros hemos querido tener una muy buena atención con ellos también aquí. A la dirigencia le dimos con su debida antelación las invitaciones, justamente se las dimos a este chico que es encargado de prensa y ahora sale a hablar mal de nosotros, ni si quiera es el presidente", comentó.

Luego agregó: "La policía los acompañó en todo momento y no pasó nada. El problema externo que puedan haber tenido con alguno de los hinchas ya escapa a mí porque yo me puedo hacer cargo de lo que pasa adentro del club, afuera ya no. Pero tengo entendido que tampoco pasó nada afuera".

"Y con los chicos que estaban a cargo del plantel, para que lleguen bien y se vayan sin problemas el día del partido, tampoco pasó nada y quedó todo bien. Tal es así que los jugadores del equipo de La Rioja les regalaron a ellos camisetas, shorts y medias, por el buen trato que han tenido", amplió.

Y cerró: "En la cabina de periodistas donde yo siempre estoy con mi familia, había un solo periodista de ellos y en ningún momento se lo trató mal. Al contrario, se le invitó gaseosa y algo para comer. Dijeron también que se me escapa el hincha pero para lo único que se me pudo escapar el hincha es para gritar los cinco goles que hemos metido, nada más. Después hacemos nuestro trabajo institucional como lo venimos haciendo desde hace un año".