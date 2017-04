El Ferro y un partido de "seis puntos"

Fotos DESEQUILIBRIO. Leonardo Sequeira es una de las cartas importantes de Gustavo Coleoni. Su trabajo por derecha es clave para Central Córdoba.

19/04/2017 -

La vigésimo octava fecha de la B Nacional arrancará hoy con varios partidos y el que le toca afrontar a Central Córdoba es de esos denominados "de seis puntos". Desde las 21.30, el Ferro visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza, uno de los rivales directos que tiene en la lucha por mantener la categoría.

Pablo Dóvalo será el encargado de impartir justicia en este trascendental duelo en el que el triunfo es vital para los santiagueños, aunque no perder también tendría un valor importante.

Es que en la tabla de los promedios del descenso, el equipo de Gustavo Coleoni ocupa actualmente el puesto 19, el último que mantiene la categoría. Y "La Lepra" mendocina está en el 20. Un triunfo del local hoy le posibilitaría superar en los promedios a Central, que indefectiblemente caería otra vez en la zona roja.

Pero con un empate, el equipo santiagueño se mantendrá por encima de los mendocinos. Y un triunfo le permitiría aumentar la diferencia que los separa.

De todas maneras, aún empatando o hasta ganando, Central Córdoba podría caer otra vez esta fecha a la zona roja. Es que si Flandria, que hoy será local de Ferro Carril Oeste, o San Martín de Tucumán, que también hoy recibirá a Crucero del Norte de Posadas, gana, superará en los promedios a Central, por más que consiga los tres puntos en Mendoza.

Pasando en limpio, para que el Ferro se mantenga fuera de los cuatro últimos promedios necesita no perder esta noche y que además no gane San Martín ni Flandria. De todas maneras, por más que alguno de los recién ascendidos gane, lo más importante para el elenco santiagueño es seguir sumando en esta tabla, porque como bien ya lo dijo Coleoni, esta no es una carrera de velocidad sino de resistencia.

Para visitar a los mendocinos esta noche, el "Sapito" realizará una variante con respecto al equipo que viene de empatar como local ante Boca Unidos. Rodrigo Mieres, que ya purgó una fecha de suspensión, regresará al elenco titular en lugar de Gabriel Zuvinikar. El "Colo" ni si quiera viajó, ya que se lesionó el partido pasado. Tampoco viajaron Israel Coll ni Pablo Vílchez y sus lugares en el banco de relevos serán ocupados por Martín Minadevino (dejó atrás una lesión) y Leandro Chetti.

Central Córdoba se mantiene invicto este año y en la era Coleoni, cosechando cuatro empates (Brown de Madryn, Flandria, Almagro y Boca Unidos) y dos victorias (All Boys y Ferro). Su rival tuvo un flojo inicio de año ya que todavía no pudo ganar y cosechó cinco empates (los últimos cuatro de manera consecutiva) y una derrota. Pero el equipo de Astudillo posee nombres importantes y no será un rival sencillo para el Ferro.