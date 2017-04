Argentinos Juniors quiere consolidarse como puntero

19/04/2017 -

Argentinos Juniors, que se ha consolidado como equipo y que ahora busca hacerlo como puntero, será local ante Villa Dálmine, que está buscando un nuevo técnico tras la renuncia de Facundo Argüello, en el partido más destacado de los restantes ocho a jugarse hoy por la 28va. fecha de la B Nacional.

El encuentro se disputará en el estadio Diego Armando Maradona, desde las 21.05, será televisado por TyC Sports y arbitrado por Ramón Guaymas.

Los otros partidos de hoy serán: Flandria vs. Ferro (15.30), Nueva Chicago vs. Atlético Paraná (15.35, TyC Sports), Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Brown de Adrogué (16), Chacarita vs. Sportivo Estudiantes de San Luis (19.05, TyC Sports), Santamarina vs. Almagro (20.30), Instituto vs. Douglas Haig (21) y San Martín de Tucumán vs. Crucero del Norte (21.30).

Argentinos es el líder con 49 puntos y consiguió 13 de los pasados 15, se le suma a ello que Guillermo Brown (el escolta y anterior líder) apenas alcanzó un triunfo en sus últimos siete partidos, dos motivos fundamentales para que el "Bichito" haya alcanzado la punta.

Ahora es el momento para consolidarse en esa envidiable posición y que mejor que para concretar ese objetivo que recibir a Villa Dálmine, que apenas ganó un cotejo de los ocho jugados y que viene de perder en la fecha pasada de local ante Nueva Chicago por 3-2 luego de estar en ventaja por 2 a 0.

En Argentinos el DT Gabriel Heinze volverá a contar con Javier Cabrera, tras cumplir la suspensión, e ingresaría por Nicolás González, mientra que en Dálmine, que no tiene problemas con el promedio, el DT interino será Oscar Fredes, coordinador de fútbol de la entidad, siendo Felipe De la Riva y Darío Ortiz los candidatos a reemplazar al renunciante Argüello.

Chacarita, tercero en la tabla, será local ante Estudiantes de San Luis (31) luego de sufrir una derrota ante Crucero del Norte en la fecha pasada. En Chacarita el DT Walter Coyette contará con los regresos de tres figuras, Germán Ré, Diego Rivero y Rodrigo Salinas por Maximiliano Paredes, Daniel Ibañez y Jonathan Rodríguez.