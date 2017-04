“No entiendo cómo una persona le hizo esto a mi amiga si era tan buena”

Fotos TESTIMONIO. Valeria también es docente y contó cómo era la relación con la víctima, quien fue ultimada de tres cuchillazos.

19/04/2017 -

Los días pasan y los allegados a Lucy no encuentran consuelo ni explicación ante la tragedia que conmocionó a toda la comunidad santiagueña. EL LIBERAL dialogó con Valeria Rizo Patrón, una maestra jardinera, amiga y confidente de la víctima.

‘Éramos muy amigas. Estudiamos juntas desde el secundario y fuimos compañeras en el profesorado. Nos juntábamos muy seguido y esa amistad ha conseguido que tengamos conversaciones personales en las que ella muchas veces no revelaba situaciones que vivía con este personaje", explicó la educadora.

Según expresó la docente, quien cumple funciones en un jardín de calle Santa Fe y Belgrano, Lucy "nos contaba situaciones en las que él le hacía escenas de celos. Cuando tenían esas discusiones ella quería cortar la relación. Pero él se encargaba de rastrearla por todos los lugares que ella frecuentaba, porque él era su remisero, entonces conocía cada lugar al que ella podía asistir".

Te puede interesar: "Hugo "Chami" Gauna optó por el silencio y eligió no declarar ante la fiscal del caso "

Valeria reveló que "cuando ellos estaban alejados, él la acosaba con mensajes. Esta situación le generaba angustia a Lucy, tal es así que un día en una reunión de amigas, cuando todas se fueron ella me pidió quedarse porque estaba sola y tenía miedo de volver a la casa".

Sobre dicha situación continuó diciendo: "Más tarde la acompaño a la parada para que ella vuelva a su hogar, y este hombre pasa en el remís. Ella me aprieta el brazo y me dice ‘ahí pasa Hugo’. Cuando él nos ve, da vuelta, se baja y la hace subir a la fuerza en el auto. Ella me miraba y en su rostro mostraba que tenía miedo".

Valería le escribió a su amiga pidiéndole que le avisara si estaba bien. La respuesta demoró, pero más tarde Lucy respondió que estaba bien. Además la docente manifestó que "ella nos decía que él era una buena persona y por eso lo perdonaba. Pero una vez nos contó que él la había empujado".

El recuerdo que Valeria tiene de Lucy fue en una reunión en la que festejaron su cumpleaños. "La última vez que estuvimos juntas fue el 26 de marzo. Era una reunión de mujeres, pero yo accedí a que él ingresara a mi casa porque era tal la angustia que ella sentía. Estuvo nerviosa por las miradas que él le hacía", explicó.

El pasado sábado 8 de abril, Lucy tenía que reunirse nuevamente con sus amigas, pero no pudo asistir. "Ella nos mandó un mensaje por la mañana. Nos decía que quería abrazarnos y contarnos cosas que le habían sucedido, porque había pasado una semana muy complicada. El último mensajes que recibimos de ella fue el día viernes al mediodía, cuando nos dijo que estaba cocinando para sus hijos", indicó la docente.

Valeria sostuvo que del grupo de amigas, Lucy era quien más ganas de vivir tenía, a pesar de los problemas. "Era divertida. Siempre tenía una palabra justa para aconsejarnos, para darnos ánimos. No entiendo cómo una persona le hizo esto a mi amiga si era tan buena. Vamos a extrañar su alegría", finalizó.