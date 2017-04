Jóvenes utilizan códigos para evitar que los padres controlen sus chats privados

Fotos RIESGO. Aseguran que con esta práctica engañosa, los jóvenes pueden ser víctimas de trata de personas.

19/04/2017 -

La tecnología es sumamente útil para los niños y adolescentes, cuando su uso es moderado y controlado. Sin embargo, las pantallas siempre esconden un gran peligro cuando fallan estos dos conceptos, y los menores y jóvenes siguen sugerencias riesgosas, burlando a los padres. En este contexto, la Asociación Civil Proyecto Padres advierte a los adultos sobre el "Código 9", una nueva modalidad que utilizan los adolescentes para evitar que los padres controlen el contenido de sus conversaciones privadas a través de las redes sociales.

"Estamos ante un grave hecho, no solo porque los chicos mantienen charlas prohibidas, quizás con gente que ni siquiera conocen, sino porque además pueden estar siendo víctimas de trata de persona, sin advertirlo", alertó Marcelo Arambuena, de Proyecto Padres.

Viral

El mensaje que se difunde entre los jóvenes, previa aclaración de que "no debe ser enviado a padres", dice: "Código 9": ¿Saben lo que se siente cuando estás chateando con alguien, y tu madre está sentada a tu lado leyéndolo todo? Entonces la otra persona te está hablando de cosas que no quieres que tu madre sepa. Pero tu madre lo lee y te empieza a preguntar, o te dice que te desconectes en ese instante y te prohíbe que vuelvas a hablar con esa persona. O tal vez simplemente hay alguien presente que tú no quieres que lea lo que escriben y no puedes decirle nada. Y, ¿qué podemos hacer sobre eso? Para resolver este problema, hemos empezado Código 9. Sólo tienes que apretar ‘9’ cuando tus padres estén leyendo todo lo que escribes. De esta manera, la otra persona sabrá de lo que hablas, y cambiarán el tema a algo sobre la tarea, etc. Cuando tu madre o tu padre se vayan, sólo presiona 99".

Sobre esta peligrosa modalidad, que tal vez para los jóvenes resulta algo inocente y hasta gracioso, Arambuena realizó un fuerte llamado de alerta para los adultos.

"Han creado una red o un código para los chicos con el objetivo de que cuando ellos se vean invadidos por los padres utilicen esta modalidad y de esta manera engañen a los adultos. Como Proyecto Padres, no podemos dejar de hacer un fuerte llamado de atención. Es verdaderamente peligroso porque se está generando una red común entre ellos, a través de la cual los chicos pueden organizar fiestas clandestinas, comprar drogas e incluso caer en la trata de personas. Los chicos se están exponiendo bastante y los padres deben advertir el peligro al que se exponen sus hijos porque lamentablemente, las consecuencias pueden ver fatales", indicó Arambuena.

Asimismo explicó que como asociación civil comprometida con el bienestar de los chicos, ya se encuentran trabajando legalmente para dar fin a esta problemática.

"Nosotros vamos a ver la forma de intervenir legalmente para que estas estrategias hechas por hackers o quienes lo hayan inventado sean sancionados. La intención es frenar esta práctica porque los perjudicados, sin dudas, son nuestros jóvenes. Ante esta estrategia maliciosa, junto a abogados nos pusimos a analizar y ver la forma de realizar una presentación legal, y de esta manera llegar a quienes manipulan a los jóvenes y arman este tipo de estrategia", sentenció.