Fotos La falta de agua potable en Chubut paralizó la ciudad

19/04/2017 -

La falta de agua potable paralizó la actividad escolar en amplias zona de Chubut, donde no habrá clases al menos hasta mañana, detuvo la producción en las plantas de los parques industriales de Trelew y Puerto Madryn y derivó ayer en la salida anticipada de pacientes internados en algunos sanatorios y hospitales. El ministro coordinador de Gabinete provincial, Alberto Gilardino, informó que se extenderá hasta hoy la suspensión de clases que se había declarado inicialmente para lunes y martes, por lo que no habrá actividad "en ninguno de los niveles en las escuelas del Valle Inferior del Río Chubut y Puerto Madryn hasta que no se garantice el adecuado aprovisionamiento de agua potable en los establecimientos". El temporal de lluvia que afectó recientemente a la provincia colmó los cursos de agua, que comenzaron a transportar los sedimentos arcillosos hacia los cauces naturales, lo que generó el problema que actualmente afecta a los chubutenses. Afectados Hay más de 250.000 afectados en las poblaciones ubicadas en el noreste de la provincia que consumen el agua captada desde el río Chubut, cauce que transporta por estos días tal nivel de turbiedad en su lecho que no puede ser tratado por las plantas potabilizadoras que operan municipios y cooperativas de servicios públicos. "Lo normal es que se transporten entre 10 y 35 partículas por millón de turbiedad por el río, y desde hace varios días los niveles rondan las 4.000 unidades, por lo que es imposible potabilizar" explicó Ricardo Gallastegui, jefe de la planta potabilizadora de Trelew que interrumpió el servicio que realiza el jueves pasado.