Fotos Bullrich presentó la nueva Policía Federal y anunció aumentos

19/04/2017 -

La ministra de Seguridad dela Nación, Patricia Bullrich, anunció la creación de 29 agencias especiales de la Policía Federal en el país para combatir delitos complejos y un aumento salarial del 12 % para todos los miembros de la fuerza. "Lo que estamos trabajando son unidades de inteligencia criminal en la investigación, unidades tácticas, servicios de comunicación, brigadas especiales, pero también nuevas formas de investigación", dijo Bullrich en un acto realizado en la sede de la Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo. Acompañada por varios funcionarios de su cartera y sus pares provinciales, la ministra explicó los cambios que se realizarán en la Policía Federal, con los que buscará especializar en lo operativo a la fuerza de seguridad en toda la extensión del territorio argentino. Comentó que los más de 29.000 miembros con los que cuenta la PFA seguirán "abocados a la protección de los ciudadanos, pero de una manera distinta, combatiendo las bandas más complejas, el crimen más organizado, organizaciones que intentan hacer de la Argentina un país en que los ciudadanos piensen que la ley no existe". "Las agencias no van a ser grandes comisarías, van a ser lugares donde se va a construir el modelo de investigación y de inteligencia criminal necesario para ir tras las bandas", adelantó, y agregó: "Es una Policía que va a pasar de las comisarías a la investigación, de los agentes a los detectives, del territorio a un despliegue inteligente y sorpresivo". Con énfasis en el carácter federal de la Policía, Bullrich explicó que en el marco de estas reformas, se pondrán en funcionamiento 17 sedes especializadas en la investigación de delitos complejos, que se suman a las 12 ya abiertas en distintos puntos del país. Respecto de esas agencias, su secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, dijo que serán rotativas para "evitar que se mimeticen con el lugar" y que tendrán "como objetivo ir tras las bandas criminales, desarticularlas y no quedarse con el último eslabón de la cadena, sino ir tras el lavado de dinero, detrás de la acción criminal", haciendo especial foco en el narcotráfico.