Fotos Para Broda, "no hay un plan económico para salir de la decadenci

19/04/2017 -

‘El enfermo está grave. Acá no hay plan A ni plan B, esto es insostenible en el largo plazo. No se puede tener creciente déficit fiscal, financiado mangueando ahorro externo y al mismo tiempo una tasa de inflación declinante. Es inestable’.

El economista Miguel Angel Broda, alertó de esta forma sobre la situación de la economía argentina. Señaló que ‘acá no hay un plan económico para salir de la decadencia. Hay una coyuntura donde se dan créditos subsidiados por los bancos públicos, se dan exenciones impositivas al sector del calzado o a los textiles, eso no es un plan, es un parche para llegar a las elecciones’, añadió.

Dijo que ‘cambiar la forma de ganar la plata en la Argentina, salir de la decadencia, es un proceso de dos décadas por lo menos’. Destacó que ‘hay países que salieron pero requiere mucha tarea didáctica de explicar por qué se tiene que hacer las cosas, que primero tienen un costo y que después tienen un beneficio mucho más grande. Pero si la estructura es no decir nada que se pague un costo político, va a ser muy difícil educar una sociedad de 50 años de populismo’, consideró. Agregó además que ‘no se puede hacer en el corto plazo la nueva matriz, porque quieren ganar a toda costa. Eso va en contra de la apertura económica, de la tasa de inflación de un país normal, de estimular que la gente trabaje y no se quede en la casa con un subsidio. Hay que tomar decisiones de corto plazo, pero que no dañen la idea de que hemos cambiado la forma de ganar la plata’, aconsejó.

Afirmó que ‘el presidente intuición tiene y hasta ahí llegamos. Esto es muy complejo. Debajo del presidente hay un predominio de la urgencia escandaloso’, señaló.