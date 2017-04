El dólar oficial subió a $15,55 y el paralelo cerró en $15,

Fotos DATO. La divisa operó en $15,20 a $15,23 y subió al final de la jornada

19/04/2017 -

El dólar subió 5 centavos o 0,32% a $15,55 para la venta en pizarras de bancos y casas de cambio porteñas, en línea con el mercado mayorista, en una rueda con el foco en la licitación de Letras Internas del Banco Central (Lebac).

"La fuerte suba experimentada por el tipo de cambio contradijo todos los pronósticos y alejó los valores del dólar de los mínimos del mes anotados en el final de la semana anterior; pero, los precios aún quedaron por debajo de los niveles de inicios de abril y se mantienen con un techo al que le cuesta superar la cota de los $15,30", mencionó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

El dólar mayorista subió nueve centavos ó 0,59% a $15,29 para la venta y el paralelo llegó a $15,90, en una rueda en que se negociaron u$s 458 millones en el mercado de contado (spot), mientras en los futuros se transaron u$s 36 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y u$s 415 millones en el Rofex. Operadores mencionaron que la divisa operó en torno de $15,20/$15,23 en la mayor parte de la rueda, pero que sobre el cierre la demanda desde el sector bancario impulsó la cotización.