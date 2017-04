Fuertes críticas a "El Polaco"

19/04/2017 -

La ex mujer de "El Polaco", Valeria Aquino y madre de su hija menor Alma, aseguró que el artista hace un mes y medio que no le pasa dinero ni se contacta con la pequeña.

"Ezequiel no pasa la cuota de alimentos hace un mes y medio", dijo Aquino. Sin ese dinero, la situación económica de Valeria se ve afectada, ya que su sueldo no le alcanza. "Hablé con el dueño de mi casa para que me banque hasta fin de mes para pagar porque no llego a cubrirlo. Estoy complicada, él tampoco la llamó más a la nena, ni paga el jardín, desapareció hace un mes y medio", aseguró.