Gancedo lloró al contar que fue abusada

19/04/2017 -

Rocío Gancedo contó en Intrusos que fue víctima de un abuso cuando tenía 6 años. La ex participante de Gran Hermano no pudo contener las lágrimas al dar detalles de esa etapa dura de su pasado. "Mi mamá me mandaba a jugar a la casa de una amiga de ella, que tenía una hija que tenía 15 años. Esa chica ya tenía novio, todo, ya estaba desarrollada, pero era menor como yo", contó. "Esta chica se aprovechaba de mí. Me hacía... no lo voy a contar Jorge (Rial) por respeto porque esto que yo viví lo viven un montón de nenas y nenes que no saben que están pasando por esto. A mí se me planteó como un juego y obviamente sentía algo. En ese momento a mí me daba culpa porque yo lo disfrutaba, pero sabía que estaba mal porque lo hacía a escondidas", continuó. Gancedo reveló cuál fue la reacción de su mamá cuando le confesó lo que le ocurrió: "Se lo conté y me dijo ‘quedate tranquila porque vos estás descubriendo tu sexualidad y ella también, traten de no hacerlo’. Ella lo minimizó". Para poder superar el trauma que le generó haber sido víctima de abuso en la niñez, la ex Gran Hermano recientemente estuvo bajo tratamiento en clínica psiquiátrica.