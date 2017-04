La difícil tarea de lograr una identificación rápida a partir de interpretar canciones propias

19/04/2017 -

Sobre los referentes y el don de poder trascender con temas propios, EL LIBERAL habló con Rodolfo Lucca.

Tenerlos como referentes a "Peteco" y a Horacio, ¿hace que ustedes forjen una historia parecida?

Nosotros hemos tenido las influencias de ellos. Seguimos teniéndolas porque las influencias de alguien están, pero a lo largo de estos años nos hemos ido separando un poco de eso ya sea con las composiciones propias y la forma de interpretar las canciones. Siempre está la influencia de los mayores que nos han dado mucho.

Me imagino el desafío que fue para ustedes subirse a un escenario y cantar sus propios temas, algo poco común.

Es difícil, pero uno tiene que ser perseverante y seguir luchando. Todo cuesta. Aun difundir a nuestro disco "Hermanos" nos costó un poco, fundamentalmente porque la gente no escuchó los temas. Además de hacer prevalecer nuestros temas, también hemos cantado composiciones de otros autores.

¿Cómo se consigue, en tres o cuatro minutos que suele durar un tema, transmitir un mensaje?

No sé si se consigue fácilmente. Uno escribe lo que siente. Por ahí, muchas veces, uno escribe cosas y quizás no lo expresa de la manera que lo quisiera expresar o no sé si se llega a entender lo que uno quiere expresar. Es lindo cuando uno compone una canción y vos ves que la gente lo ha tomado bien, ha entendido bien el mensaje y eso es maravilloso.