Orellana-Lucca: "El folclore está más vivo que nunca"

19/04/2017 -

El Dúo Orellana-Lucca será la figura de la peña que se realizará este viernes 28, en Kalú. Rodolfo Lucca y Manuel Orellana compartirán escenario con "Demi" Carabajal y Enrique Marqueti. En una entrevista con EL LIBERAL, Lucca habló del gran momento que viven.

¿El folclore dejó de ser una moda?

El folclore siempre ha estado instalado. Hubo algunos músicos que han estado de moda por determinado tiempo hasta que lograron instalarse, pero hay gente que está instalada desde hace mucho tiempo y hace una carrera envidiable como "Peteco" Carabajal, Horacio Banegas y Néstor Garnica. De a poco, las nuevas camadas se vienen instalando con más fuerza en la movida folclórica. Por ahí tiene sus altibajos de público, pero el folclore está más vivo que nunca.

¿Qué hacen ustedes para evitar ser etiquetados como artistas de moda?

No hacemos nada para estar de moda. No nos interesa esto. No hacemos un producto, un disco, una canción para estar de moda. Ha sido una causalidad de que nosotros hoy podamos disfrutar de estos momentos y de tocar en muchos lugares en el país. Donde hoy estamos es porque la gente nos ha puesto ahí por el trabajo que venimos haciendo desde hace 17 años.

¿Cómo viven este presente artístico pleno de trabajo?

Disfrutando y agradeciendo a quienes hacen posible que nuestros sueños se conviertan en realidad. Seguimos trabajando en muchos lugares y con un cálido recibimiento de la gente. Esto nos pone muy contentos y nos da fuerza para seguir este camino que es duro.

¿A qué atribuyen la aceptación que tienen con la gente?

La gente toma de nosotros la musicalidad. La música básicamente nos hermana. Lo importante es la música. No pasa por el carisma (se ríe) porque tampoco tenemos el carisma que sí tienen otros artistas en el escenario. Subimos, cantamos y hablamos poco.

¿Cuánto valoran haber forjado un nombre dentro de un mapa folclórico competitivo?

Nosotros vamos trabajando, seguimos cantando y componiendo. Las cosas se han dado solas y de a poco. Todo esto nos pone orgullosos por todo lo conseguido en estos 17 años, donde entregamos todo en cada concierto que hacemos.