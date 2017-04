Fotos La alegría de seguir cantando hasta que "no podamos levantar la guitarra ya de viejos"

19/04/2017 -

¿Qué prevalece en ustedes a la hora de elegir un repertorio para armar un disco? En un principio, prima las canciones nuestras. Empezamos por ahí cada vez que vamos a hacer un disco. Vemos los temas propios que tenemos, comenzamos a escuchar las canciones, a tocarlas, a "masticarlas" de nuevo porque, quizás, son canciones viejas que las tenemos guardadas y que las volvemos a probar. Dentro de las canciones nuestras, vamos eligiendo. Después, en todos los discos que nosotros tenemos, dejamos un lugar para las canciones de otros autores que a nosotros nos gustan y que creemos que pueden aportar mucho al disco. Por citar a don Antonio Machado, ¿el Dúo Orellana-Lucca hace propio aquello de "caminante, no hay camino, se hace camino al andar"? Eso sin dudarlo. Hasta que no podamos levantar la guitarra ya de viejo siempre vamos a estar caminando. A lo largo de nuestra carrera, la mayoría de las cosas siempre han sido muy buenas. Las cosas se han ido dando de a poco y siempre hemos tenido alegría con cada disco que hemos grabado, los lugares que hemos conocido y la gente con la que hemos tratado. Siempre hemos tenido alegría con todo lo que hemos hecho; aparte, porque lo vivimos así y poder dedicarnos a lo que nos gusta. Creo que también eso trae aparejado algunas cosas que no son tan lindas, pero tienen que pasar porque sino tampoco lo podríamos hacer.