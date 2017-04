Nazarena quiere ver preso a Federico Bal para sentir calma

19/04/2017 -

"Barbie" Vélez y Fede Bal tuvieron un intenso noviazgo y finalmente se separaron en medio de un escándalo. Los jóvenes llevaron sus problemas a la Justicia y se acusaron mutuamente por violencia. Sin embargo, ambos fueron sobreseídos.

"Apelamos con el doctor Iezzi. Obviamente que me parece injusto, como me parece injusto que saquen antes a violadores de la cárcel, como el padre Grassi, que sé yo... Esto es irreal. Aparte si me decís él quedó sobreseído y culparon a Barbie de algo. Pero fue como que acá no pasó nada. Fue como muy raro", aseguró Nazarena Vélez en una entrevista con El Show del Espectáculo, ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana.

Más allá de estar en desacuerdo con el sobreseimiento del hijo de Carmen Barbieri, la mediática manifestó que confía en la Justicia. "Las máscaras se fueron cayendo, todo parecía una locura y se fueron mostrando un montón de cosas que Barbie había contado", explicó. Para ejemplificar, recordó que se demostró la falsedad de ciertas acusaciones en contra de su hija, como que se había autoflagelado y que le había quemado la barba a su ex.

"Lo único que salió de la Justicia, no de parte nuestra, sino de los jueces y los peritos de ambas partes es que Barbie esa noche había recibido golpes, eso se tiene que pagar de alguna manera". Cuando le preguntaron si le gustaría que el ex participante del Bailando fuera preso, Vélez contestó: "Me encantaría, pero sé que son dos años y cuatro meses, menos de tres años. Podés ir a hacer tareas y a la miércoles... Pero al menos quiero que la gente sepa todo lo que sufrió mi hija. Por la cantidad de mujeres que mueren. A mi hija durante un año la trataron de loca. La mayoría de la sociedad se ha puesto del lado de él".

Luego, recordó que Bal ya ha estado involucrado en otras situaciones violentas, como este verano cuando quedó envuelto en una batalla campal ocurrida en un local de comida rápida de Carlos Paz: "Bal está en juicio con el chico que le deformaron la cara en Carlos Paz. El chico se comunicó con el doctor Iezzi, con Bernardo (Beccar Varela), tratando de pedir ayuda porque no tenía abogados, gracias a Dios lo consiguieron".

Por último, declaró: "Con que se sepa la verdad, voy al menos sentir calma y siento que Bárbara también. Más de uno se va a morder la boca, como ya lo están haciendo. Barbie no laburó un año, la pasó muy mal. Una mujer que es golpeada se siente una mierda, humillada. El año que perdió Barbie no lo recupera, pero tiene mucho por delante".

Antes de apelar al fallo judicial, la propia Bárbara Vélez dudó de hacerlo porque no quiere atravesar una vez más las difíciles situaciones vividas el año pasado, en el que enfrentó muchas pericias. Pero, por otro lado, quiere que se haga justicia.