Micaela Breque encontró un nuevo amor en los brazos de un pianista

Fotos Micaela sigue dejándose enamorar por la música.

19/04/2017 -

Luego de siete años de romance, en febrero de 2017, Micaela Breque (28) y Andrés Calamaro (55) pusieron punto final a su amor, en excelentes términos. Ahora, el inquieto corazón de la diosa encontró nuevo dueño.

Instalada en Madrid desde hace algunos años, Micaela comenzó un romance con un prestigioso pianista internacional, 14 años mayor. Breque está de novia con el reconocido concertista inglés James Rhodes (42), quien carga sobre sus hombros con una truculenta historia de vida. "Me violaron a los seis años. Me internaron en un psiquiátrico. Fui drogadicto y alcohólico. Me intenté suicidar cinco veces. Perdí la custodia de mi hijo. Pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de música. Porque Bach me salvó la vida", dice Rhodes en su autobiografía.

Ángel de Brito habló con Breque, quien confirmó la flamante relación y aseguró estar muy feliz de esta nueva etapa de su vida.

El pianista se mudaría dentro de tres meses a Madrid, adonde vive Micaela hace varios años. Actualmente reside en Londres.