La infartante hija de Kim Basinger y Alec Baldwin arrasa en las redes

Fotos Kim Basinger y Alec Baldwin

Hoy 11:40

Ireland Baldwin en cuanto apariencia física es una mezcla perfecta entre su madre, Kim Basinger , y su papá Alec . Con esos atributos de belleza, a sus 21 años tiene una carrera en el modelaje que empieza a dar frutos. Esta semana, Ireland posteó en su cuenta de Instagram una imagen donde se la ve en bikini, en una playa, mirando hacia el mar. Al poco tiempo, la foto obtuvo una cantidad arrasadora de "me gusta".

Es que la joven no duda en mostrar su cuerpo y como todo millennial se suma a la tendencia de mostrar en las redes sociales parte de su vida cotidiana. Así, se puede ver a Ireland en poses sexy o una postal muy simpática de Alec en plena imitación de un conejo de pascuas.

