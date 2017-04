Elisa Carrió será candidata en la Ciudad de Buenos Aires

Fotos CARRIÓ

"Decidimos que yo juegue en Capital". Con esas seis palabras Elisa Carrió despejó las dudas y confirmó que será candidata en la Ciudad de Buenos Aires, distrito en el que buscará renovar su banca como diputada nacional.

"Lilita" explicó los motivos que la llevaron a desechar la posibilidad de postularse en provincia de Buenos Aires donde -admitió- mucha gente le pedía que compitiera. Dijo que prevaleció la opinión de la gobernadora, María Eugenia Vidal, y del consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, quienes creen que pueden ganar con "un candidato desconocido".

"Ella y Durán prefieren un candidato más desconocido; están seguros que con ella ganan, y decidimos que yo juegue en la Capital. Ahora, cuando a mí me preguntan les digo que tengo una gran demanda, porque la mayoría de la gente me pide que sea candidata y yo no puedo decir 'no quiero ir a la provincia'. Fue decisión de la gobernadora y yo la respeto", aseguró la referente de la Coalición Cívica.

"Con María Eugenia nos queremos mucho y yo la respaldo absolutamente", declaró en diálogo con Luis Majul en radio La Red. Y agregó: "La estrategia en la provincia de Buenos Aires la fijó María Eugenia, Durán y ocasionalmente el presidente (Mauricio Macri), y yo la respeto".

Además, indicó que Vidal "cree que no me necesita" y marcó distancia con un grupo de ministros de la provincia de Buenos Aires.

La legisladora nacional también manifestó diferencias con Martín Lousteau, el otro apellido fuerte que se prevé que competirá en la Capital Federal. Aclaró que ella no lo respaldó en 2015, cuando el ex embajador en los Estados Unidos compitió contra Horacio Rodríguez Larreta, con quien admitió tener "una relación excepcional" y aseguró: "Yo estoy en Cambiemos y él (por Lousteau) no es de Cambiemos".