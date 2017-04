Acusaron a Lali Esposito de copiar el look de Beyoncé y ella le respondió

-

Lali Esposito compartió una foto en Instagram de su vestuario de uno de sus show y los usuarios comenzaron acusar de haber copiado el look a la cantante estadounidense Beyoncé, lo que decidió responder a las críticas.

La foto que generó la polémica fue de un llamativo look en negro y dorado que lució en su gira a los que usuarios criticaron fuertemente.

“Me gustaría que @laliespositoo tenga su propio look, le copia mucho a Jennifer Lopez y Beyoncé… Digo me parece que necesita look propio” y “Beyoncé, ¿sos vos?”, fueron algunas de las críticas que pudieron leer.

Entonces, la ídola pop respondió con otra imagen luciendo un estilo similar y escribió: “Yo canto, bailo, escribo, vivo, soy, trabajo, creo cada cosa sin mirar a nadie, me escucho y me quiero. Todo aquel que viva para criticar sin sentido y sin tener razón. Aquél que encuentra la satisfacción en la maldad refugiado en un celular / computadora ¡le mando toooda la buena vibra! ¡La vibra de alguien feliz y valiente de hacer lo QUE QUIERE sin necesidad de nadie más que de mí misma y un equipo de buena gente y talentosos! Les deseo la misma libertad, alegría y PERSONALIDAD… ¡que es lo que les falta! #SOY #ValientesSentimentales #SiempreHaciaAdelante".

Lali Esposito compartió una foto en Instagram de su vestuario de uno de sus show y los usuarios comenzaron acusar de haber copiado el look a la cantante estadounidense Beyoncé, lo que decidió responder a las críticas.



La foto que generó la polémica fue de un llamativo look en negro y dorado que lució en su gira a los que usuarios criticaron fuertemente.



“Me gustaría que @laliespositoo tenga su propio look, le copia mucho a Jennifer Lopez y Beyoncé… Digo me parece que necesita look propio” y “Beyoncé, ¿sos vos?”, fueron algunas de las críticas que pudieron leer.



Entonces, la ídola pop respondió con otra imagen luciendo un estilo similar y escribió: “Yo canto, bailo, escribo, vivo, soy, trabajo, creo cada cosa sin mirar a nadie, me escucho y me quiero. Todo aquel que viva para criticar sin sentido y sin tener razón. Aquél que encuentra la satisfacción en la maldad refugiado en un celular / computadora ¡le mando toooda la buena vibra! ¡La vibra de alguien feliz y valiente de hacer lo QUE QUIERE sin necesidad de nadie más que de mí misma y un equipo de buena gente y talentosos! Les deseo la misma libertad, alegría y PERSONALIDAD… ¡que es lo que les falta! #SOY #ValientesSentimentales #SiempreHaciaAdelante".