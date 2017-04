Fotos Zamora presentó proyecto para prevenir femicidios.

19/04/2017 -

El senador Gerardo Zamora presentó en el Senado de la Nación un proyecto para incorporar al Código Penal un artículo que permita al Estado actuar de oficio en los casos de lesiones leves dolosas de hombres a mujeres, cuando sean provocadas dentro del contexto de la violencia de género.

En los fundamentos, el proyecto destaca que, “al regularse la figura del femicidio, se comenzó por el final de una historia previa”. Al respecto, es importante tener en cuenta que el femicidio es la culminación de “una escalada de agresividad en la violencia de género que generalmente comienza con la comisión de un delito de lesiones leves” y que en la totalidad de los casos, se reitera frecuentemente con el agravante que las conductas lesivas aumentan progresivamente.

La legislación actual no permite, en este sentido, que el Estado cumpla en estos casos su rol de prevención en la violencia de género y actúe de oficio, si no media una denuncia previa por lesiones, la que muchas veces no se produce a tiempo.

Como manifiesta el proyecto en sus considerandos, “nuestra cultura sexista torna que aquellos delitos de lesiones leves muchas veces no sean denunciados por sus víctimas, aunque sean conocidos por vecinos, miembros de las fuerzas de seguridad, o profesionales de la salud y, por tanto, resultan de imposible persecución penal.”

De aprobarse el proyecto presentado, el Estado tendrá herramientas legales para actuar de oficio en casos de lesiones leves a mujeres que se produzcan en contexto de violencia de género, y dar así un paso más en la prevención de la existencia de femicidios.