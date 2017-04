FÚNEBRES | 20 de Abril de 2017

20/04/2017 -

Fallecimientos

20/4/17

- Félix Romano

- Clara Angélica Benítez

- Estela del Valle Pacheco

- Enrique Alberto Díaz

- Felisa del Carmen Nazar

- Abraham Domínguez (La Banda)

- Elena Teresa Lugones

- Reina Esmilda Gramajo

- Rosaura Esther Gómez

- José Nicolás Gerez (La Banda

- Lino Américo Villarreal

- Domingo Miguel Robles (Clodomira)

- Jaime Enrique Acuña (La Banda)

- Félix Romano

- Abraham Domínguez (La Banda)

Sepelios Participaciones

BENÍTEZ, CLARA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Sus hijos Manuel, Beatriz, Monica y Gustavo, nietos Bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - tel 4219787.

DE ESPAÑES, LUIS MOISSET DR. (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Mariano Gigena, José Pérez Neme, Juan A. Jorge, Alicia Leguizamón, Evelina Estofán, Miguel A. Torres, Facundo Pérez Carletti y Tribunal de Disciplina participan el fallecimiento de su colega. Se elevan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su esposa Amalia Beatriz Habra, sus hijos Mariano, Gonzalo, María Belén, María Inés y María del Huerto, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su hija María Belén, hijo político Diego Giménez Luna y nieto Felipe participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por la paz de su alma.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Sus hijos Mariano, Jaime y Victoria Franceschini, sus nietos Thiago e Ignacio participan con profundo dolor la partida del abuelo Henry y elevan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su Madre Selva Elvira Wiaggio de Diaz, Sus hijos Dagoberto y Maria Ines, Hugo Ruiz Taboada e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su hermano politico Mario, Peli; sus hijos Verónica y Franco (a), Facundo y Analia, Milagros, Victoria y Juan (a) y Eugenia; sus nietos Lucía, Bautista, Magdalena y Guillermina participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Chiqui, hijos y nietos en este doloroso trance. Elevan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su hermano Dagoberto Diaz y sus hijos Osvaldo, Enrique, Diego y Santiago Diaz , participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su hermana política Ana Carolina y sus hijos Anita y Guillermo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Chiqui, hijos y nietos en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Sus primos Mario Palavecino, Ana María Diaz, sus sobrinos Mariana, Mario, Marcela Santiago, Marcelo Garay, Jason Brawn participan con gran pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Que descanses en paz querido tío Enry. Sus sobrinas Lucy y Sole Aznárez y tu sobrina nieta Lety participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Sus primos Alicia E. Habra, Remo Terzano e hijos Marcela, Analia y Remo Terzano Habra y sus respectivas flias., participan y acompañan a su flia., en tan doloroso momento.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Sus primos: Francisco Ramon, Angel Alberto, Maria Rosa Gangitano y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Cristian Oliva y familia participan con dolor su fallecimiento y acompaña a su hermano Dago y demás familiares en estos momentos de dolor.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Tus amigos Mary Escañuela, Dra. Luciana Abdala Escañuela, Pedro Miguel Abdala y Juan Miguel Abdala Escañuela, amigos de su hermano Dr. Dagoberto Díaz.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Patricia Rodríguez y Sebastián Coronel participan y acompañan en el dolor a la familia Díaz Habra. Elevan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Familia Rodríguez acompaña en el dolor a Inés Díaz Habra, hija del corazón. Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Sus amigos Pepita y Chachín participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su consuegra Amalia Luna Juárez (Pitu) y sus hijos Diego, Jimena y Luciano Gimenez, hijas pol. María Belen y Marie y nietos Felipe y Camilo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Roberto Jozami y familia participan con profundo dolor el fallecimento del papá de su gran amigo Mariano. Ruega una oración en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. El Círculo de Periodistas de Santiago del Estero (SPDSE) y la Federación Argentina de Periodistias Deportivos (FAPED) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del actual vice presidente de la instituticón, Mariano Jaime, elevando una oración en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Más participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Sus vecinos del Edificio Consorcio Salta 281 participan su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria, y ruegan una cristiana resignación para su familia.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. "Oramos por su eterno descanso y para que la paz y el consuelo los acompañen y fortalezcan". Los amigos de su hija María Inés: Mariana Subils y Ariel Ibazeta, Gisela Subils y Claudio Vega, Daniela Subils y Juan M. Peralta participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Elevamos oraciones para que encuentren pronto consuelo y confien en Dios, El es que da fuerzas, en tan difíciles momentos". Daniel Hugo Subils, su esposa Renee Sonnia Coronel, sus hijas Gisela, Mariana y Daniela Subils participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. El Bloque de concejales del Frente Cívico de la ciudad de la Banda acompaña con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su colega y compañero del H.C.D. (María Luisa Montoto, Miriam Anzani, Ángela Elias, Paola Ferrando y Álvaro Blanco Piazza

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Manuel Laitán y señora participan el fallecimiento del papá de su amigo Mariano. Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Orlando Areal y Claudia Carrizo participan con profundo dolor el fallecimiento del Padre de sus amigos Gonzalo y Mariano, rogando oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Cacho Ábalos Wiaggio y fla., participa con profundo pesar el fallecimiento de su primo y ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Manuel Augusto Alvarez y flia., lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su mujer e hijos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Beto Tiberti, Liliana Olmedo, sus hijos Mariana y Martin y sus familias, participan con dolor el fallecimiento de su amigo Enry. y acompañan a su flia., en este momento de dolor. ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Pimpa Montenegro y flia., participa con pesar su fallecimiento, Ruegan oraciones por su descanso en paz y acompañan a la flia., entera con todo amor.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. El Señor es mi pastor en lugares de delicados pastos me hará descansar". Chini y Nicolas Habra y Lisardo Rodriguez despiden con pesar al querido Enry y acompañan en el dolor a su flia. Te recordaremos siempre. Descansa en Paz.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. José Giménez, Claudia Daniela Garcia, Enzo y Facu participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Graciela, Mariano, Carlos Alberto Moreno y respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de nuestro querido Enri. Acompañan a la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Toti Mayuli de Costa, Betty Mayuli, Manuel Aznarez, su esposa Patricia y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Compañeros de promoción Centenario Colegio Nacional A. rojas 5 año 2d.; Carlos Olivera, Raúl Gallego, Alejandro Gomez Jensen, Bachi Tin Espeche, Bere Hosffman, Berni Villegas., Chely Banegas, Carlos Scaglose, Eduardo Habra, Gordo Villegas, José Dalale, Luis Retondo, Ricardo Corvalan, Negro Gamboa, Pancho Acosta, Coco Orieta, Turco Jorge, Hugo Campos, Pato Aguero y Picante Hernández participan su fallecimiento. y ruegan oraciones.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Norma Ruth Volta, Atilio Eduardo Bianchi e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de Henry. Acompañan en el sentimiento a Chiquita, Chiqui e Inés, a sus hijos y nietos. Que brille para el la luz que no tiene fin.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Marcelo Ruiz y Maria Eugenia Ruiz Taboada, sus hijos Santiago, Maria José, Gonzalo y sus respectivas flias., participan con tristeza su fallecimiento.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su cuñado Eduardo Habra, Laura Viviana Jozami y sus hijos Laura y Sergio Beltrán, Eduardo y Belén Martin, Mercedes, Jimena y Tony Villa, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Sus amigos Elba Mitre, Manuel Sambade, Luz Mitre de Sambade y sus hijos Mirta, Cesar y Marijose, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Elba Ines Morales, sus hijos Veronica y Franco Gianoni, Facundo y Analia Bustos, Milagros, Victoria y Juan Ibañez y Eugenia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Carlos Gauna, Luciana Zavaleta y flia., acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. León Rímini, Natalia Sirena y sus hijos, acompañan en su dolor a la flia. Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Amigos de su hija Maria del Huerto; Fernanda, Paula, Candela y Maximiliano, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamás". Compañeros de trabajo de su hija Belén; Acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Los amigos de su hijo Mariano; Juan Cruz Montenegro, Hudith y Lara participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Maria Garcia Zavaleta y flia., acompaña con profundo dolor la partida del papá de su querida amiga Huerto, acompañando a toda la flia. Diaz Habra en esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Alfredo Habra y Ana Maria Jorge y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Félix Carol, Maria Teresa Habra y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su vecino y amigo de calle Rivadavia Mari, David y Kikin Alvarez participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (Henrry) (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Tus amigos y correligionarios del Comité Departamental Banda participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su querida memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Alfonso Erich Gallardo (Erich) Ignacio Vladimiro Gallardo (Vladi) acompañan en su dolor a su madre, hermanos, esposa y demas familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. "El Señor te lleva a su lado a donde no existe el dolor, solo luz y paz" Sus amigos: Ramon Rojas, Magui Carrizo, y familia participan su fallecimiento y acompañan a su flia en estos dolorosos momentos.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Ricardo Martínez, su esposa Daniela Vazquez y sus hijos Sol y María participan con dolor su fallecimiento.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Merce y Lito Prieto, sus hijos Angel Manuel y Ma. Eugenia, Alfonso, Gustavo y Alejandra, sus nietos despiden con cariño a Henry en su partida a la casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (Henry) (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Justo Molina Areal, María Rosa Pernigotti, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ENRIQUE ALBERTO (HENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Sus compañeros y amigos del Servicio Militar clase 1951, acompañan con profundo dolor a su familia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ROSAURA ESTHER (Negra) (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Sus hijos Mirta, Sandra, Liliana, Rafael, Carlos, h. políticos Claudia, nietos, bisnietos y demás familiares.sus restos serán inhumados hoy 15:30 hs. en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GRAMAJO, REINA ESMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su hijo Marcelo Antonio Arroyo, su hija políticos, nietos, sus hnos Alba, Luky , Nilda y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel 4219787.

GRAMAJO, REINA ESMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su hermana Nilda, sus sobrinos Alfredo, Juan Pablo, Karina, sobrinos nietos Karina y Javier participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Se ruega una oración en su memoria.

GRAMAJO, REINA ESMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tu reino. Su hermana Negra, sobrinos Gino y Gogó Raschi y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

GRAMAJO, REINA ESMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su sobrino Alfredo Alejandro Espeche, su sobrina política Karina Rojas, sus sobrinos nietos Karina Alejandra y Claudio Javier Espeche participan con dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GRAMAJO, REINA ESMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Facundo Juarez, su esposa María Eugenia Núñez, sus hijas Zaira y Zoe, acompañan a sus hijos Marcelo y Fabiana y ruegan por el eterno descanso de su alma. Sus restos seran inhumados hoy a las 9 en el cementerio de La Piedad.

GRAMAJO, REINA ESMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Reina querida ya descansas junto a nuestro Padre Dios. Nosotros te recordaremos siempre y rogaremos por ti al Altísimo. Estela Espeche de Guzmán, Luis Héctor Guzmán y flia, Hugo Fernando Guzmán y flia, Rodolfo Guzmán y flia, Teresita Guzmán de Stancampiano y flia, participan con profundo dolor su partida hacia la Casa del Padre.

GRAMAJO, REINA ESMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Ernesto Stisman, hijos, sobrinos participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su hijo político Marcelo. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

GRAMAJO, REINA ESMILDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Rodolfo Núñez, Sara Stone de Núñez, hijos y nietos participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos, nietos y familiares en este momento de dolor rogando por el eterno descanso de su alma.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Corazón de Jesús, Vida y Resurrección Nuestra. El Apostolado de la Oración de la Catedral Basílica participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex asesor y guía espiritual. Ruega al Corazón de Jesús por su eterno descanso.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Querido amigo, a quien conocí en nuestros tiempos de monaguillo en La Merced, en tiempos del Padre León. Me uno a los ruegos por tu eterno descanso. Gracias por lo que le diste a nuestra iglesia catolica. Dr. Pedro W. Orieta, esposa Beatriz Toscano y familia.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Sara Arce de Liendo Roca y sus hijos participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAZAR, FELISA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su hermana Panchy y hermano político Orlando, sus sobrinos Cesar, Silvina, Adrian y Nadia Almaraz, participan de su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio la Misericordia a las 9.00 hs.

NAZAR, FELISA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Sus hermanos Jorge, Mafalda, Panchy, Lili, sus hermano político Orlando Almaraz y sus sobrinos participan del fallecimiento. Que descanse en paz, sus restos serán inhumados a las 9.00hs en el cementerio la Misericordia.

NAZAR, FELISA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su hermana Mafalda, sus sobrinos Marcela y Fabián Suarez, sobrinos políticos Jorge Mena y Sandra Gómez participan de su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

NAZAR, FELISA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su hermano Jorge Nazar y su hermana política Mary Ruiz, sus sobrinos: Davi, Mirian, Quique, Susana y sobrinos políticos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

NAZAR, FELISA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su hermana Lilian del Carmen Nazar, sus sobrinos Rodrigo y Emilse; Fernanda, Jorge y Emilse, Guido; tus sobrinos nietos: Maximo y Zoe; Jesus, Sofia y Regina, Benjamin y Amiga Sandra Fernandez, participan con profundo dolor su fallecimiento.

NAZAR, FELISA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Hermanos, sobrinos, sobrinos nietos y amigos participán con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oracion en su memoria.

PACHECO, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Su hermana Nilda, sus sobrinos René, Miguel y Claudio y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO S.R.L EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PACHECO, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Sus amigos y vecinos: Antonia, y Boni Islas; Walter Islas y flia; Nancy y flia; Dorys e Iván Islas y flia; Sonia y flia; Aníbal y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Compañeras de trabajo sector personal de su hija Elvira Paz participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, HÉCTOR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Su prima María Rosa Guzmán de Carletti y Luis Carletti y flia participan con dolor su fallecimiento.

ROMANO, FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su esposa Mimi, sus hijos Sebastián y Diego, h. pol. Analia, nietos Carla, Ludmila, Jerónimo part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en e, cem. Parque de la Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. S.R.L.

ROMANO, FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Tu amada esposa Mimí, tus hijos Sebastián y Diego, tu hija pol. Analia, tus nietos Carla, Ludmi y Jerónimo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ROMANO, FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su prima Laura Fernández, Rubén Risso Patrón y Lourdes, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

ROMANO, FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su prima Norma Fernández, Carlos Mercado, Ariel y flia., Andrés y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

ROMANO, FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Distribuidora del "Grupo Santiago" de Reino, Lideres y Expertas, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su querida compañera Mimí, y acompañan a toda su flia., en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Griselda Cremaschi de Julián, sus hijos Celia y Leandro, hijos políticos Claudia y Marcelo, nietos Guadalupe y Exequiel acompañan a sus queridos amigos Diego y Analía en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROMANO, FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Hugo Agostinelli y flia., participa el fallecimiento del esposo de su amiga Mimí y ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Querido Toto rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Eva, Pibe y Tita Klemba, Acompañamos con pesar a Mimí, Sebastián y Diego y rogamos oraciones en su memoria.

ROMANO, FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Fernando Quiroga y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su cuñado Diego. Rogamos oraciones en su memoria.

ROMANO, FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Los compañeros y amigos de su hijo Diego; Adrian, Rubén, Nacho y Guillermo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

ROMANO, FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Señor ya está jun to a ti recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Compañera de trabajo de su esposa Mimí; Mary Azam de Paoletti y su esposo Italo O. Paoletti participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su querida memoria.

ROMANO, FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su prima Graciela Fernández, sus hijos Ana, Agustin y Eduardo Domínguez Fernández participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. El Lic. Raúl O. Ibáñez y su esposa Delia., participan con pesar el fallecimiento de Toto y acompañan a Mimí en este duro momento. Ruegan por el descanso de su alma.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Dr. Herrero Raúl, Dra. Güino Adriana acompañamos profundamente a la familia Sabalza. A su esposa Zully. Sus hijos Gustavo, Mary, Miguel y Luján. Gustavo que descanses en paz. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Sus primos políticos Edith, Edgardo y José Ricardo Urtubey Avila participan su fallecimiento. Que descanse en paz.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Dr. Carlos Scaglione y Susana de Scaglione, participan con dolor el fallecimiento del padre de su colega y amigo Gustavo Sabalza (h).

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Blanca Argentina Pedano, Josefina Yolanda Pedano de Fumarola, Dr. Héctor Rafael Fumaroa y Dr. Luis Alejandro Fumarola, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Personal de maestranza, médicos y paramédicos de Clínica del Sol, participan el fallecimiento del padre del Dr. Sabalza. Elevan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Zully Cardozo de Juárez e hijos Daniel y Sergio participan con dolor la partida del esposo de su sobrina Zully y ruega a Dios resignación.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Mario de la Silva participa el fallecimiento del colega y amigo Gustavo Adolfo. Elevan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. José Luis Yoles, Graciela Geromini participan con profundo sentimiento el fallecimiento del estimado vecino y acompañan a Zully y sus hijos en este momento elevando oraciones por su eterno descanso.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Segundo Armas, su esposa e hijos participan con dolor el fallecimiento del colega y amigo Gustavo. Resignación cristiana para toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Manuel Jorge, Norma Miriam Fares y sus hijos Paola y Mauricio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Gustavo y Marcela en tan doloroso trance, rogando por una pronta resignación y el eterno descanso de su alma.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Rosa Estela Cortez de Sayago, sus hijas lilian, Claudia y María del Huerto con sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para el la luz que no tiene fin".

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. CPN Norberto José Zanni participa con dolor el fallecimiento del padre del Dr. Gustavo Sabalza y ruega una oración en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. La comunidad educativa del colegio San Francisco de Asís, nivel secundario. Acompaña con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra querida colegia María y ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Las compañeras de su hija Mari del departamento de Ciencias Naturales del colegio San Francisco de Asís, nivel secundario acompañan con profundo pesar el fallecimiento de su papá y ruegan oraciones en su memoria: Marisa, Vivian, Valeria, Clara, Nancy y Noelia.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. El grupo de Preceptores del colegio San Francisco de Asís: Marcela, Bruno, Ana Cecilia, Maricel, Inés, Cecilia y María de lo Ángeles participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Ana María Sobrero de Simón, sus hijos y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, nietos y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan una oración por su descanso eterno.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Irma Ise de Velarde, sus hijos con sus respectivas familias participan con gran pesar el fallecimiento del esposo de la querida amiga de la casa y la acompañan en su dolor junto a sus hijos en esta pérdida irreparable. Ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Lilia C. de Giuliano, Doly Azar y Ana María Sobrero de Simón ex compañeras de la Esc. Nº 237 Dr. Ricardo Rojas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Zuly ex compañera y demás familiares en estos momentos e dolor. Que descanse en paz.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Mauricio Domínguez y Clara Noemí Achaval de Domínguez e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del apreciado colega y amigo prestigioso docente y abrazan espiritualmente a Zully e hijos en este triste momento.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Con mucho dolor, Kuqui Valdez, participa su fallecimiento y ruega al Dios eterno dé a su esposa Zully, hijos y nietos y demás familiares, una cristiana resignación. A la vez pide oración para que Dios le lleve a la vida eterna.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. La promoción 1961 de la Esc. M. M. Belgrano participa con profundo dolor la desaparición física de su ex compañero Gustavo y acompaña a su esposa, hijos y nietos ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Bienaventurados los que aman al Señor y se entregan a Él: Gustavo apreciado colega Dios te de en el cielo todo lo que supiste dar en la tierra. Participa con profundo pesar tu partida y acompaña con oraciones a todas tus seres queridos descansa en paz. Selva A. Benavidez.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Ester Salvatierra de Velázquez y familia con dolor el fallecimiento de su colega Gustavo y acompaña a su amia Zully, por la irreparable pérdida de su esposo, destacando sus cualidades personal y profesionales. Ruega por el eterno descanso de su alma.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Gustavo Marcelo A. Sabalza, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria,

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. El Administrador de OSPSA Sr. Suarez y personal administrativo participan en el fallecimiento del padre del Dr. Gustavo Sabalza.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Dario Suarez y familia participan el fallecimiento del padre del Dr. Gustavo Sabalza.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Nicolás Ernesto Sánchez y su familia, acompañan espiritualmente a su esposa e hijos en estos momentos tan especiales.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Los amigos y vecinos Raúl Lima y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y crsitiana resignación para su flia.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Acompañan a Mari y a toda su familia en este doloroso momento. Cecilia Lagar, Crhistian Acosta y sus hijos Sofía y Emilio.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Héctor Rizo Patrón y flia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijos en tan triste momento.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Su amigo Eudoro Infante (Toto), sus hijos, hijos políticos y nietos acompañan en su dolor a su amiga Zully e hijos y elevan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Yolanda y Beatriz Costas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su apreciada familia en este triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Sara Arce de Liendo Roca e hijos participan su fallecimiento y acompañan a la familia.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Consejo directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado Dr. Sabalza Gustavo Marco. Ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega, Dr. Sabalza Gustavo Marco. Ruega oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Ernestina Ávila de Amat y flia, Rosa Angelica de Robledo y flia, Inés Avila de Deltrozzo y flia, Miguel G. Avila (h) acompañan con todo afecto a su prima Zuly y familia en este doloroso momento. Ruegan una oración por su descanso eterno.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. José Márquez y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Gustavo, verdadero ejemplo como padre, vecino y profesional que dejó en la docencia su huella imposible de borrar y serán por siempre un orgullo para toda su flia. Acompañan con afecto a su Sra. Zully, sus hijos Gustavo, Miguel, Mary y Luján, hijos políticos y nietos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. El Centro Vecinal del Barrio Alberdi, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Gustavo Sabalza, honorable vecino de nuestro barrio. Acompañan con afecto a su Sra. Zully, sus hijos Gustavo, Miguel, Mary y Luján, hijos políticos y nietos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Néstor E. Cioccolani, su esposa Mariana Berdaguer y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Gustavo Sabalza. Elevan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. "Fuiste el arquitecto de tu propio destino". Como las orugas tejiste tu propio capullo y sin llegar a ser mariposa sobreviras para ejemplo de los que te sigan". Ángel Oscar Suarez y hermanos lamentan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso en la paz del Señor.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Con la convicción que en el reino celestial cosecharás sabrosos frutos por la siembra de valores que dignifican al hombre, que hiciste en el mundo terrenal; Miguel Acuña y familia acompañan con la oración a los tuyos en estos momentos de profundo dolor.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus colegas y amigos Anchi Ávila, su Sra. Rosi, sus hijos Claudia, Carlos y Natalia, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su Sra. esposa Zully e hijos rogando por una pronta resignación

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Personal Directivo, Docente y Comunidad de la Escuela de la Localidad de Guaype Dpto. Sarmiento, participa el fallecimiento de su ex Director y acompañan a sus familiares en este dificil momento.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Contador Ricardo Rubio y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Sus amigos Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando, Germán y sus hijos políticos acompañan a la querida familia en este dolor.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Juan Atíe Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Abrazan en el dolor a la querida Zully, hijos y nietos rogando al Altísimo lo recoja en su Reino Celestial.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Agustina Tauil abraza a su querida amiga Sofía por la pérdida de su abuelo, a quien siempre lo recordó con mucho afecto.

SABALZA, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Dra. Graciela Alberto y Dr. Daniel Maldonado participan con dolor el fallecimiento del padre de querido amigo Gustavo. Ruegan oraciones en su memoria.

SALTO, NÉSTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. "A la familia Señor paz en el alma y esperanza en el corazon" Mirta,y Eduardo Sily, Acompañan en dolor a sus hijos Roxana y Ariel. Se ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, OLGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Mario de la Silva participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

VILLARREAL, LINO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Su esposa Norma Generoso, sus hijos Diego y Mariana h. pol. Lorna y Albano, nietos partic,. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cem. Jardín del Sol. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.S.R.L.

VILLARREAL, LINO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Papito fue tan repentina tu partida, en mi corazón quedarán los momentos que vivimos. Te vamos a extrañar. Ahora descansas con tus queridos padres y hermanos. Su hija Mariana Villarreal, su esposo Albano Barrera, sus hijas Agustina, Martina y Valentina participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

VILLARREAL, LINO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Caminante no hagas ruido que mi padre se ha dormido en los brazos del Señor". Su hijo Diego Villarreal, su esposa Lorna Auat, sus hijas Sabrina y Camila participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

VILLARREAL, LINO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su esposa Generoso Norma, sus hijos Mariana y Diego, hijos pol. Lorna Auat y Albano Barrera Medina, nietas Sabrina, Camila, Agustina, Martina y Valentina, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLARREAL, LINO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. José Rubén Candelero y flia., participa con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLARREAL, LINO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Compañeros de trabajo de su esposa Generoso Norma, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLARREAL, LINO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Luis Comper, Clara Carrizo de Comper, Luis comper y flia., Ricardo Comper y flia. y Juan Comper y flia. acompañamos con profundo dolor su partida y rogamos por su eterno descanso.

VILLARREAL, LINO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. El Colegio Bioquimico y la Cooperativa Bioquímica, participan el fallecimiento del señor padre de su asociado Dr. Diego Villarreal, y ruega oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ARIAS, SIXTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/11|. Con motivo de cumplir 6 años de su partida al Reino Celestial, se oficiará una misa pidiendo por su eterno descanso. Su esposa, hijos y demás familiares en la Iglesia Catedral Basilica a las 20.30 hs.

CONCHA, DE RODRIGUEZ, PAULINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Sus hijos Pedro, Ricardo, Margarita, Víctor, Paola y Lidia, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la Casa del Señor.

CONCHA, DE RODRIGUEZ, PAULINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Su hija política Mabel , sus nietos Gimena, Pablo, Yessica y sus bisnietos Valentina, Benjamín, Rodrigo y Juan Cruz, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su esposa Marta López, sus hija Cecilia y Magalí, su hijo político Enrique y sus nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

SCASSO, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/02|. Sus hijos Carlos, Omar, Susana, Sandra, SIlvia, Ariel, Juan Ramón, Graciela, Jhon. Yony y Celeste y respectivas familias invitan a la misa hoy a las 20 hs en capilla Santísimo Sacramento bº Borges. Elevan oraciones en su memroia.

TULA, JOSÉ ANTONIO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/06|. Su padre José Tula, sus hermanas Fany Susana, Melisa (a) y Sabrina Macarena Tula, sus sobrinos María Romina y José Gaspar Tula, invitan a la misa, al cumplirse 11 años de su fallecimiento, se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica para rogar por el descanso de su alma.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ACUÑA, JAIME ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su esposa Lucy, sus hijos Oscar, Omar, Claudio, Luis, Georgina, Cecilia y Pablo, sus hijos políticos, nietos, hermanos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo Av. Belgrano la Banda (S/V).

ACUÑA, JAIME ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su esposa Lucía, hijos Oscar, Omar, Claudia, Ariel, Pablo, luis, Gorgina y Cecilia,. h. pol. nietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo Av. Belgrano Nº 532 (LB), s.v. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ACUÑA, JAIME ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su hijo Claudio Gustavo, su hija política Adriana y su nieta Ximena participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACUÑA, JAIME ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su hijo Oscar, su hermanos: Mirta, Lucy y Pocho participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ACUÑA, JAIME ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su hija Georgina, Su hijo político Gordy, sus nietos Morena y Enzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. " Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre sus recuerdos se evapora. Una oración por su alma, la recibe Dios. Su esposa Dora Taboada, sus hijas Roxsana, Graciela, y Maríanela Domínguez y su nieto Tiago Gallardo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio jardín del Sol.

DOMÍNGUEZ, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su esposa Dora Raquel Taboada, hijas Roxana, Graciela, Marianela, nietos. Tiago y dem,ás fam. part.su fall. Sus restos fueron inhum. en cem. Jardin del Sol. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

DOMÍNGUEZ, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Que brille para el la infinita luz de Cristo. Su hermana política María Taboada, sus sobrinos Marito y Belén Chávez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

DOMÍNGUEZ, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Sus hermanos politicos Antonio Taboada y Norma Lissi, sus sobrinos Marthavelina, Paola A, José Antonio, Stella Marys Taboada Lissi y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

DOMÍNGUEZ, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Su hermana política Sara Taboada de Carabajal participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Sus sobrinos José Antonio Taboada lissi y Carolina García, Constanza Belén y José Gabriel Taboada García, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, ABRAHAM (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de verdes pastos el me hace descansar" Tus amigos y correligionarios del Comité Departamental Banda participan con profundo dolor su fallecimiento.

DOMÍNGUEZ, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Nuestro tío ya descansa en tus brazos Señor...recíbelo y dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin". Salome Taboada de Cuevas, sus hijos Elizabeth y Miguel Yapur y familia; Mirta N. Cuevas y flia; Stella, Víctor y Juan Pablo Cuevas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querída familia en oraciones.

DOMÍNGUEZ, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Tere Lazarte, Titta Moyano y Lurdes participan con dolor su fallecimiento.

DOMÍNGUEZ, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Víctor Cuevas, Stella M. Carrizo, Juan Pablo Cuevas, Inés Carrizo participan con profundo dolor su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, ABRAHAM (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. "Que Brille para él la luz que no tiene fin" Miguel Angel Lazarte (h) y flia participan su fallecimiento.

GEREZ, JOSÉ NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. Su mamá Nora , su papá Jose , sus abuelos Ana, Jorge, Nora, sobrinos , tios y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy 17:30 hs en el cementerio la misericordia. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - tel 4219787.

GEREZ, JOSÉ NICOLÁS (Nico) (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/17|. "Los ángeles vuelan felices, suben y bajan, como un tobogán, mi pequeño vuela, vuela alto, eres libre ya, que brille la luz que no tiene fin...". Su tía Nancy Moyano, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos son velados en B° 25 de mayo 250 viviendas Mza. b Lote 16 y seran sepultados hoy en el cementerio La Misericordia a las 17:30 hs.

SAAVEDRA, LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin" Personal docente, administrativo y alumnos de la Esc. de Formación Profesional y Capacitación Laboral Nº 25 participan el fallecimiento de la madre de la directora del establecimiento Graciela Ríos, la acompañan en el dolor y ruegan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CONTRERAS, OLINDA GABINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Lic. María Marga Tapia y sus hijos Jorge y Mario participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a su querida familia. Ruegan una oración a su querida memoria. Choya.

JOZAME, NICOLÁS AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Reyna Patricia Ríosy flia, participa con dolor la desaparicion física del Sr. padre de su sobrino Dany y acompaña a sus familiares en este difícil momento, ruega oraciones en su memoria.

JOZAME, NICOLÁS AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Aida Beatriz Maguna, Cunino, Analia y Marty participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Chongo y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES, ELENA TERESA (q.e.p.d) Falleció el 18/4/17|. Sus hijos, hijos politicos nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, y elevan oraciones en su querida memoria.

ROBLES, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/17|. Aida Beatriz Maguna, Cunino, Analia y Marty participan con gran dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Clodomira.

ROBLES, MIGUEL (q.e.p.d.)Falleció el 18/4/17|. Sus hijos Luis Daniel, Nancy y Liliana, Reyna, Graciela Robles,. h. pol, nietos y demás fam. part. su fall. Sus restos fueron inhum en cem. La Espertanza, Clodomira. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.