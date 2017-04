Alves: "Ver tristes a tus amigos duele mucho"

20/04/2017 -

El defensor de Juventus Dani Alves reconoció ayer que haber logrado la clasificación a semifinales a costa de su ex equipo, es "una sensación medio rara" que le deja "un sabor agridulce".

"Ver tristes a tus amigos duele mucho", reconoció Alves, que al final del partido se fue a abrazar a un desconsolado Neymar.

"Lo único que le he dicho es que no tome esto como una derrota sino como una aprendizaje para levantarse en este tipo de situaciones y seguir adelante", reveló sobre la breve conversación que mantuvo con su compatriota, amigo y ex compañero en el vestuario azulgrana.