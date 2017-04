Úbeda evitó la polémica con un dirigente del Rojo

Fotos REACCIÓN. Úbeda trató de ponerle paños fríos a un tema que tiene como protagonista al mediapunta Barco.

20/04/2017

Claudio Úbeda, entrenador del seleccionado argentino Sub 20, trató de ponerle paños fríos a la polémica que se generó en torno a la convocatoria de jugadores para el Mundial de la categoría en Corea del Sur y resaltó que está abierto al diálogo con la dirigencia de Independiente por la cesión del mediapunta Ezequiel Barco.

"Creo que lo mejor en esta situación es juntarnos y aclarar bien el tema entre todos. Lo mejor sería que (Héctor) Maldonado y Barco vengan acá (al predio de la AFA en Ezeiza) para hablar sobre el tema", explicó Úbeda sobre las declaraciones del secretario general del "Rojo" de Avellaneda.

Maldonado había dicho que el club tenía "una decisión tomada" y que no iban "a ceder a Barco por un maltrato proveniente del cuerpo técnico de Úbeda".

"Fue una semana completamente normal de trabajo", puntualizó el entrenador nacional, y agregó: "Creo que estamos haciendo las cosas bien. Pasamos informes semanales a los cuerpos técnicos sobre el trabajo que hacemos con sus jugadores, así como también de los clubes recibimos informes. Hacemos las cosas de manera ordenada", dijo.

El ex zaguero central aseguró que entiende que "la situación es compleja porque los clubes quieren a sus jugadores" y que entiende "la necesidad de los entrenadores". Pero remarcó que él también quiere "tiempo de trabajo" con los convocados y que "cada cual se está jugando cosas importantes".

En relación con los pasos finales de la preparación para el Mundial de Corea del Sur, del 20 de mayo al 11 de junio, Úbeda contó que "hay tiempo hasta el 8 del mes que viene para confirmar la lista final" y que la idea es emprender viaje "quince días antes".

"El hecho de querer viajar no es un capricho, es para aclimatarnos física y mentalmente al diferente huso horario. Eso es lo que se hace para llegar en las mejores condiciones. Tenemos que llegar de la mejor manera porque empezamos el 20 de mayo con Inglaterra, el rival más difícil de la zona", puntualizó.

Asimismo, negó que haya recibido un pedido especial de Racing Club para permitir que el delantero Lautaro Martínez se sume directamente en territorio surcoreano.

"No recibí ningún tipo de información. Sé de las ganas de Lautaro de estar con el plantel. El es un líder dentro del grupo. Lo más lógico sería que salgamos todos juntos desde Buenos Aires. No me parece justo que haya preferencia con ningún jugador", señaló.